Nena Queiroga lança "Eu Só Quero Ser Feliz" para o Carnaval 2026
Nova música aposta na alegria e no clima de rua para embalar a folia pernambucana
A cantora e compositora Nena Queiroga abre-alas para o Carnaval 2026 com música nova "Eu Só Quero Ser Feliz". O lançamento, já disponível nas plataformas digitais, chega justamente na temporada mais esperada pelo público, com potencial para ganhar as playlists e trios elétricos.
Para falar sobre o lançamento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com a cantora Nena Queiroga, ela fala sobre a superação e o propósito da arte.
Eu só quero ser feliz e que as pessoas fiquem felizes. É para isso que eu sou artista... Quando pensar em desistir, pense nas pessoas que te querem aqui. Se é sonho, vamos sonhar. Viver para quem acredita que tudo pode melhorar. E o sonho abre coração e grita. É isso. A gente tem que acreditar no sonho.”
A canção reforça o compromisso de Nena com a cultura popular e com o público que acompanha seu trabalho há décadas. Com esse lançamento, Nena se mantém ativa na cena musical e pronta para animar os blocos e festas ao longo da folia.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
"Eu Só Quero Ser Feliz", nasceu da parceria com o compositor Gigi Cerqueira. A faixa foi gravada em Salvador, com arranjo de Radamés Venâncio, diretor musical de Ivete Sangalo. A base instrumental contou com músicos da banda de Ivete, referência na música baiana. No Recife, a canção ganhou reforço de metais e percussão, esse o resultado une Pernambuco e Bahia em um frevo marcado por alegria e celebração.