Monólogo "O Açougueiro" celebra 10 anos e volta aos palcos pernambucanos
Espetáculo premiado inicia circulação no Recife e segue para o interior com apresentações gratuitas
Após uma década de sucesso e prêmios em festivais nacionais, o monólogo “O Açougueiro”, do ator e pesquisador Alexandre Guimarães, volta aos palcos pernambucanos. A circulação começa no dia 14 de novembro, às 20h, no Teatro Capiba, no Sesc Casa Amarela, e segue para Verdejantes, Serra Talhada e São Lourenço da Mata.
Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o ator Alexandre Guimarães, ela fala sobre a importância do espetáculo da carreira.
É, na verdade, esse espetáculo é importantíssimo para mim, porque foi quando eu comecei a me produzir, né? A, aí eu mesmo criar as diretrizes da minha carreira. Então, eu produzi o meu espetáculo. Era um momento muito difícil da minha vida.
Com texto e direção de Samuel Santos, a peça aborda temas como amor, preconceito e feminicídio, retratando o sertão nordestino com sensibilidade e força poética. No palco, Guimarães interpreta nove personagens, alternando entre falas, cantos e expressões da cultura sertaneja.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
O projeto, apoiado pelo Funcultura, também oferece a “Oficina de Atuação Antropológica”, voltada a artistas e estudantes de artes cênicas. Todas as ações são gratuitas e contam com intérprete de Libras, ampliando o acesso do público à obra.
SERVIÇO
O Açougueiro - ÚNICA APRESENTAÇÃO!
Sexta, 14 de novembroàs 20h
Teatro Capita - Sesc Casa Amarela
Entrada Gratuita
Apresentação acessível com Intérprete de Libras
Mais informações:
Ana Rocha Assessoria de Comunicação – (81) 99257.8528