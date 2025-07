Cyberbullying: como ele afeta a saúde mental dos jovens

A- A+

A violência, antes restrita ao ambiente escolar, tem se expandido para o ambiente digital, com o uso de redes sociais e aplicativos de mensagens.

As consequências do cyberbullying podem ser graves, afetando a saúde mental das crianças e jovens, com relatos de depressão, ansiedade e isolamento social.

Nesta segunda-feira (21), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a psicóloga Adriana Moraes. Ela falou sobre as consequências do cyberbulling para a saúde mental dos jovens.

Para iniciar a conversa, a psicóloga Adriana Moraes explicou que, antes de existir o cyberbullying , existe o bullying

"Antes de existir o cyberbullying, a gente já tem um histórico de um bullying, que para a gente entender melhor, ele pode ser físico, onde aquele aquelas pessoas ali, por vezes dão pontapé, dão empurrão."

Psicóloga Adriana Moraes/Foto: Divulgação

A psicóloga também explicou o que é o cyberbullying

"A gente tem hoje o aumento ainda do contexto do bullying para o cyberbullying, onde os adolescentes têm essa tecnologia como instrumento para exatamente fazer essa tirania."

Adriana Moraes falou sobre as pessoas que praticam o bullying e o cyberbullying

"A gente também precisa pensar que o autor do bullying não é alguém descontextualizado. É alguém que traz esse histórico de ser uma pessoa que sofre na essência, muitas vezes também no ambiente social e no ambiente familiar."

A Psicóloga ainda deicou um apelo de conscientização

"Esse problema é um problema da escola, esse problema é um problema da família, é um problema de saúde pública, é um problema problema grave que estamos enfrentando e que hoje, acho que a partir de janeiro de 2024, virou crime."

