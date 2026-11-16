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CULTURA Cylene Araújo embarca para Portugal em sua 25ª turnê internacional com música e ações solidárias Cantora pernambucana participa de eventos culturais, lança série documental na Universidade Lusófona e promove os ritmos nordestinos em Lisboa

A cantora, compositora da cultura popular Cylene Araújo embarca para Portugal para realizar sua 25ª turnê internacional, unindo música, valorização das tradições nordestinas e causas humanitárias. Na bagagem, a artista pernambucana leva a participação no 10º Bazar Diplomático, sediado no Centro de Congressos de Lisboa pela Associação das Famílias dos Diplomatas Portugueses, o espetáculo no festival Baião em Lisboa e o lançamento internacional da série documental A Corrente do Bem pelo Mundo, na Universidade Lusófona. Além disso, ela promove na televisão portuguesa o single Santo Antônio Resolve Esse Caso, em homenagem ao padroeiro da capital lusitana, e grava um videoclipe de frevo pelas ruas históricas de Lisboa.

Para falar sobre a turnê e os projetos culturais e sociais, o âncora da Rádio Folha FM 96.7, Jota Batista, entrevistou a cantora Cylene Araújo. Na conversa, ela detalhou a preparação da viagem, a recepção do público em solo europeu e a importância da arte a serviço da solidariedade.

“Eu acho que eu não poderia fazer outra coisa na minha música. Desde criança eu já fazia isso (...) É uma certeza que é importante você virar uma ferramenta do bem e somar com as outras pessoas”.

Com uma trajetória dedicada aos ritmos tradicionais do Nordeste, Cylene mantém uma ponte cultural contínua com Portugal desde 2006, apresentando o baião, o forró e o frevo em palcos e programas de televisão do país irmão. Paralelamente à carreira musical, a artista desenvolve ações de voluntariado e dá visibilidade a entidades beneficentes, como o Hospital de Câncer de Pernambuco, articulando parcerias sociais ao longo de suas viagens pelo Brasil e pelo exterior.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O giro internacional reforça o papel da música como ponte de afeto e intercâmbio cultural entre as nações. A iniciativa destaca a potência dos ritmos pernambucanos no exterior e reafirma o compromisso da artista em transformar os palcos em instrumentos permanentes de transformação e responsabilidade social.

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