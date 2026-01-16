A- A+

CARNAVAL Calunguinha na Folia leva programação infantil ao pátio do Bonsucesso Evento em Olinda comemora os 10 anos do mascote do Homem da Meia-Noite com frevo, brincadeiras e atrações para toda a família

A sétima edição do projeto “Calunguinha na Folia" acontece neste sábado (17), às 14h, no pátio do Bonsucesso, em Olinda, com programação dedicada ao público infantil. Com o tema "Eu Quero É Frevo", o evento marca os 10 anos do mascote do Homem da Meia-noite. A programação reúne música, atividades lúdicas e atrações pensadas para toda a família.

Para falar sobre a prévia carnavalesca infantil, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com o presidente da agremiação, Thales Siqueira, ele fala sobre a missão de valorizar a cultura local.

Além de ser algo afetivo, é uma missão de vida, de legado mesmo, de mostrar para o nosso povo que nós temos cultura, nós temos ícones e personagens daqui, como o Caboclo de Lança e o Homem da Meia-noite, que merecem toda a exaltação do seu povo.”



Entre os destaques estão o parque com brinquedos infláveis e a contação de histórias com Tia Verinha e Tio Adriano. O show da Trupe Baguncinha promete animar a criançada em clima de Carnaval. A festa também contará com o desfile da agremiação do Homem da Meia-noite.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Os homenageados desta edição serão "Orquestra de Frevo Henrique Dias" e "Cia Brasil", que participam levando o ritmo tradicional às ruas do sítio histórico, reforçando a presença do frevo como expressão artística. A prévia infantil propõe uma tarde de cultura popular e brincadeiras para as crianças e seus pais. Gratuito e aberto ao público, o evento tem expectativa de reunir mais de 10 mil foliões.

SERVIÇO

Prévia infantil “Calunguinha na Folia"

Sábado (17), às 14h

Pátio do Bonsucesso, em Olinda.

Mais informações: @ocalunguinha

A programação completa:

14:00 - Abertura dos Brinquedos ( Pátio - Irão funcionar até o fim do evento)

14:20 - Tia Verinha e Tio Adriano (Palco)

15:45 - Desfile do Calunguinha com Orquestra Henrique Dias e passistas da Cia Brasil por Dança (Rua)

16:45 - Show da Trupe Baguncinha (Palco)

17:45 - Encerramento

Veja também