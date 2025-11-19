A- A+

CINEMA Danielle Valentim leva ao São Luiz séries que celebram a força de mulheres negras Séries destacam a força de mulheres negras e integram a programação do mês da Consciência Negra

A diretora pernambucana Danielle Valentim apresenta duas produções no mês da Consciência Negra, com sessões gratuitas no Cinema São Luiz, área central do Recife. Nos dia 22 de novembro e em 6 de dezembro, o público poderá assistir aos dez episódios da série 'Pretas da História' e ao piloto de 'História de Preta', ambos voltados para a valorização da identidade e do legado feminino negro.

Para falar sobre a exibição do filme, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com a diretora Danielle Valentim, ela conta como surgiu a ideia da produção audiovisual.

História de Preta é uma série híbrida, porque ela mistura ficção e documentário, que através de uma comunicação intuitiva entre mulheres de diferentes séculos, a gente consegue conhecer a trajetória de cada uma delas. Então, a gente conecta mulheres do passado. Nesse episódio, a gente vai ter a rainha inga como sendo essa referencial do passado, e uma mulher da contemporaneidade que é a atriz Neurobes. Então, através dessa mistura entre ficção e documentário, a gente consegue recriar algumas cenas importantes, né?

'História de Preta' cruza narrativas de Neusa Borges e da rainha angolana Nzinga Mbandi, destacando resistência e impacto histórico. Já 'Pretas da História' resgata trajetórias de mulheres como Dandara, Esperança Garcia e Teresa de Benguela. A nova série combina documentário e ficção e terá seis episódios na primeira temporada.

As sessões receberão estudantes da rede pública estimulando a reflexão sobre o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, importante marco histórico na luta contra o racismo. No dia 22 de novembro, às 14h,a série será exibida no Cinema São Luiz. Valentim fala da emoção de ver sua produção sendo exibida na telona.

É uma emoção muito grande. Eu sinto que o sonho foi realizado, né? Quando eu comecei a pesquisar sobre essas mulheres, eu nem sequer imaginava que faria uma série, e pudesse ter um material que fosse exibido nas telas e ser compartilhado com grande público. Então, é porque foi tudo um processo gradativo. Vinha de uma pesquisa que eu ia desenvolver na academia, mas aí em paralelo eu comecei a trabalhar com audiovisual, aí fui transportando as pesquisas acadêmicas para o universo do audiovisual. Aí os projetos foram fiando e concretizando isso. Então, é uma longa jornada que vai se construindo ao poucos. E aí, quando você vê, se dá conta do que foi feita, é uma emoção muito grande, né? Eu sinto como dever cumprido, porque é isso, foi muito trabalho e muita pesquisa.



'História de Preta' tem incentivo da Prefeitura do Recife/ Secretaria de Cultura do Recife por meio de edital da Lei Paulo Gustavo / Ministério da Cultura / Governo Federal e do Governo de Pernambuco por meio de edital do Funcultura Audiovisual / Secretaria de Cultura de Pernambuco. 'Pretas da História' tem incentivo do Funcultura Audiovisual/ Fundarpe/ Secult/ Governo de Pernambuco.

SERVIÇO

Exibição de “Pretas da História” e “História de Preta”

22 de novembro (sábado), às 14h

06 de dezembro, às 14h

Cinema São Luiz

Entrada gratuita

Veja também