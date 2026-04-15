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HOMENAGEM Cida Lopes celebra 18 anos do "Mamulengando Alegria" e recebe reconhecimento da UPE Mamulengueira de Glória do Goitá é homenageada com Título de Notório Saber em Cultura Popular e reforça a força da tradição no Estado

A mamulengueira e bonequeira Cida Lopes comemora os 18 anos do grupo "Mamulengando Alegria" e recebe o Título de Notório Saber em Cultura Popular pela Universidade de Pernambuco - UPE. A cerimônia de honra acontece nesta quinta 16 de abril, às 16h, no Campus Mata Norte, em Nazaré da Mata.

Para falar sobre a homenagem, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a mamulengueira e bonequeira Cida Lopes, que destaca a importância da universidade reconhecer os saberes populares.

É a gente pensar que não deve ser só simbólico, mas pensar que a academia tá reconhecendo esse saber e que abre também essas portas para que, quem sabe, no futuro, os mestres estarem lá também”, afirma Cida Lopes

Cida Lopes, nome artístico de Cirleide do Nascimento Silva, iniciou no mamulengo ainda criança, seguindo os passos do pai, Mestre Zé Lopes. Com 27 anos de atuação, Cida tornou-se referência na preservação dessa tradição em Glória do Goitá.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A trajetóriade Cida Lopes inclui atuação nos bastidores, na música e na condução dos espetáculos. Com o tempo, passou pela execução musical até assumir, já adulta, a condução dos espetáculos. Esse percurso consolidou seu domínio sobre todas as etapas da brincadeira. O título concedido pela UPE reconhece mestres com mais de dez anos de prática e fortalece a presença do mamulengo no ambiente acadêmico e em Pernambuco.

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