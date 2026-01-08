A- A+

CANAL SAÚDE Depois dos excessos das festas de fim de ano, como retornar os cuidados alimentares? Nutricionista explica como retomar uma rotina alimentar equilibrada de forma consciente, sem dietas restritiva

As festas de fim de ano costumam ser marcadas por confraternizações, ceias fartas e consumo maior de doces, frituras e bebidas alcoólicas.

Embora esses momentos façam parte da celebração, o período pós-festas exige atenção para que o organismo volte ao equilíbrio e a alimentação saudável seja retomada de forma consciente.

Nesta quinta-feira (8), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com a nutricionista Flávia Formiga. Ela falou sobre como retomar os cuidados alimentares depois das festas de fim de ano.

A Dra. Flávia Formiga iniciou a conversa corrigindo a visão popular sobre o detox, explicando que não se trata de passar fome

"O problema é que muita gente acha que dieta detox é viver de suco verde e água. Então, essa é uma imagem errada que as pessoas têm da dieta. É o momento da gente retomar uma rotina saudável, evitando também coisas muito drásticas que a gente não vá seguir a longo prazo."

A especialista reforçou que a base da alimentação saudável deve ser a "comida de verdade"

"Saudável a gente tem uma alimentação com o mínimo de industrializado, com mais comida de feira, com mais comida de açougue, com raiz, com fruta, legumes, com frango, carne, peixe. Essa aí é a parte importante e não a gente simplesmente achar que é que é um milagre."

Para quem quer começar a mudança de hábitos imediatamente, a nutricionista indicou o cálculo exato para a ingestão de água

"A água ela faz parte de praticamente 90% das nossas funções metabólicas. A gente faz uma recomendação de pelo menos 35 ml por kg de peso. Então, uma pessoa, por exemplo, que pesa 60 kg e 60 x 35. Esse é um ponto básico que a gente já pode começar hoje."

A Dra. Flávia ainda utilizou um ditado antigo para ilustrar como devemos respeitar o ritmo diurno do nosso metabolismo, evitando comer muito à noite

"Embora hoje o ser humano ele esteja cada vez mais noturno, o corpo humano ele ainda continua bem diurno. A frase antiga que já dizia a minha avó: De manhã coma feito um rei, de tarde feito um príncipe, de noite feito um mendigo. Esse é o que seria ideal pra gente"

