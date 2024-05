Depressão: como prevenir e tratar

A- A+

A depressão é classificada como uma doença psiquiátrica na qual a pessoa acometida apresenta humor deprimido e falta de interesse ou prazer nas mais diversas atividades por ao menos 15 dias. Ela atinge cerca de 350 milhões de pessoas pelo mundo e é a principal causa de incapacitação.

Os sintomas de depressão são físicos e psíquicos e a doença, que pode nem ser percebida por quem é afetado, atinge indivíduos de todas as idades e seus estágios vão do leve ao grave.

Suas causas vão desde fatores genéticos a traumas de infância e alterações bruscas na vida, estando as mulheres mais predispostas a tê-la devido às questões hormonais e a predisposição genética. A gravidez, por exemplo, é um período em que a mulher passa por muitas mudanças, podendo sofrer depressão na gestação ou até mesmo no pós-parto.

Por tratar-se de uma condição de saúde que ainda envolve muito preconceito, muita gente tem vergonha de falar sobre o assunto e assumir que sofre de depressão. É exatamente esse comportamento que os especialistas aconselham evitar. E para falar mais sobre o assunto, Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha 96,7 FM conversou com a psicóloga, Adriana Moraes

Psicóloga, Adriana Moraes. Foto: Divulgação

“Precisamos também destacar a importância do histórico familiar, e dos fatores hereditários, a depressão é uma doença psiquiátrica que está muito relacionada à nossa ansiedade, e hoje não separamos mais tanto a ansiedade da depressão, mas, claro que são questões distintas, mas ao mesmo tempo elas estão muito inter-relacionadas uma vez que os fatores neuroquímicos estão diminuídos ou alterados como a serotonina, dopamina, noradrenalina que estão envolvidos no nosso funcionamento químico, eles estão mais rebaixados e vão acabar interferindo na depressão”



A especialista falou sobre os principais sintomas da doença

“A partir do momento em que estamos lidando com uma pessoa que tem a diminuição do prazer por aquelas atividades que ela sempre fez ou faz, ela vem tendo uma diminuição uma alteração de humor, um humor mais rebaixado, uma falta de vontade de realizar as coisas, uma diminuição de energia, uma alteração da libido, uma alteração de concentração, ela também passa a ter alterações de apetite e alterações de sono, privação de sono ou hipersonia, são fatores e já percebemos também nos sintomas depressivos a própria irritabilidade. Então aquela pessoa que nunca foi tão irritadiça da forma como ela vem apresentando, tudo isso nós somamos como fatores importantes para que nós estejamos mais atentos. Inclusive a depressão também pode ser mais predisposta para aquelas pessoas que já tem alguma comorbidade que possa facilitar, como o hipotireoidismo ou hipertireoidismo”





Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o player abaixo

https://open.spotify.com/episode/7BbqjlSovUi4lkUMrsAHIg?si=-cT-Z0ZkShK76CizZiXeHw&nd=1&dlsi=f77b0b72a79946ac

