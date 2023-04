Dermatite atópica: doença genética que impacta a qualidade de vida

A- A+

Uma doença limitante, que impacta na qualidade de vida, do sono, interfere no dia a dia. Assim é a dermatite atópica. Pode surgir na infância ou na idade adulta. A coceira intensa e a pele seca são as principais características dessa patologia. Para falar sobre o assunto, o apresentador da Rádio Folha FM 96,7, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde desta segunda-feira (17), com a dermatologista Vanessa Medeiros.

A médica explicou como a dermatite atópica age no corpo.

É uma doença genética que pode se manifestar em vários momentos da vida. Quando bebêzinho, o bebê fica com as bochechas vermelhas, descamando, e algumas áreas do corpo descamando. Algumas vezes, só uma sensibilidade na pele, então, é aquela criança que se usa um sabonete, começa a se coçar, se entra em contato com poeira começa a se coçar. E essas características vão mudando ao longo da vida: a maioria dos atópicos melhoram com a idade. Na adolescência, essas lesões vão se situar nas áreas de dobra: as dobras do cotovelo, do joelho, do pescoço. Nos adultos, perde essa determinação de localização, podendo acometer qualquer parte do corpo”, afirmou.

Há pessoas na fase adulta que possuem a dermatite atópica de forma mais grave, segundo a dermatologista.

Os adultos que mantêm o quadro ativo, ou seja, que não são esses quadros mais leves, têm apresentações extensas, então, pode acometer grande percentual de pele: 75%, 80%, eu tenho pacientes até com praticamente 100% do corpo acometido”

Vanessa Medeiros também abordou, na entrevista, o tratamento para a dermatite atópica.

Não se pode dizer “cura”; nós dizemos controle da doença. Primeiro, fazer o básico: banhos rápidos, sabonetes suave, hidratantes adequados para cada caso (mais potentes ou mais leves). Segundo passo: uso de corticoides tópicos, que deve ser feito com orientação médica”

Você acessa a entrevista na íntegra através do player abaixo:

https://open.spotify.com/episode/7lhFGcxGdYFzBencqeaS3O?si=2Ja94zFZQ96rXTuJc5gieA&nd=1

