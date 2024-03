Derrame Pleural: conheça os sintomas e tratamentos

A- A+

O derrame pleural, ou líquido na cavidade da pleura, membrana transparente e bem fina, formada por duas camadas, é caracterizado pelo acúmulo excessivo de líquido no espaço entre a pleura visceral e a pleura parietal. Esse acúmulo dificulta o trabalho do pulmão e, dessa forma, a respiração é gravemente afetada

Os principais sintomas de um derrame pleural podem variar de acordo com a causa e o tamanho, por isso é importante ficar atento. Dor no peito que pode piorar ao respirar profundamente, tossir ou espirrar, dificuldade para respirar ou falta de ar, tosse seca, fadiga, febre e calafrios, além de perda de peso inexplicável, são características do problema.

É importante ressaltar que, em alguns casos, os derrames pleurais podem ser assintomáticos, especialmente se forem pequenos. Se você estiver experienciando esses sintomas é crucial procurar atendimento médico para obter um diagnóstico e tratamento adequados, em especial os pacientes com passado de câncer.

Para identificar a doença é necessário a realização de exame físico e de imagem. Já para os tratamentos é relevante descobrir a causa. O tratamento depende da causa e, após diagnóstico da causa, podemos pensar no tratamento, que pode ser medicamentoso, cirúrgico com procedimentos pequenos ou mesmo de grande porte. E para falar sobre o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o cirurgião torácico do Secitor – Recife, Rafael Tavares.



Cirurgião torácico Rafael Tavares. Foto: Divulgação





O especialista alertou sobre os derrames pleurais



“O derrame pleural, é uma das principais causas de internações hospitalares, as pessoas que são identificadas com possíveis derrames precisam passar por investigações, pois o derrame termina sendo o início de problemas e muitos casos é muito importante a gente estar alerta aos sintomas de cansaço respiratório, falta de ar, tosse e tudo isso pode estar sendo o reflexo de um derrame pleural. O derrame pleural no nosso meio ele tá muito relacionado a problemas infecciosos, como pneumonias e tuberculose por exemplo. Mas a gente pode encontrar problemas cardiológicos e até relação com neoplasia, então assim quando a gente tem uma possibilidade de identificar um derrame pleural é importante que a gente passa por uma série de Investigações”









O médico desmistificou alguns mitos sobre o derrame pleural

“No geral o derrame pleural não vai ser ocasionado por alimentos e fica a obrigação de alertar sobre uma causa comum de derrame pleural que precisa ser lembrada que é o derrame pleural em pacientes com câncer de mama, o câncer de mama é uma doença que evolui muito para derrame pleural e para metástase da doença na pleura. Muitas pacientes são tratadas de câncer de mama na faixa dos 40 anos de idade, e aos 50 já estão ali vivendo uma vida normal, mas não é incomum a gente ver o surgimento desse derrame pleural que depois a gente diagnóstica como um avanço da doença, então temos que ficar atentos a esses sintomas de cansaço, fadiga em excesso, pois são fundamentais para a gente diagnosticar precocemente”



Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o player abaixo.



Veja também

MEIO AMBIENTE Semana da Água tem programação especial no Parque Dois Irmãos