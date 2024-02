Desfile "Corpus Diversus" chega ao Camará Shopping celebrando a diversidade

A- A+

O carnaval chegou ao fim mas o clima carnavalesco permanece vivo no Camará Shopping. Nesta sexta-feira, dia 16 de fevereiro, a diversão continua com o desfile "Corpus Diversus", um evento que promete uma celebração inclusiva da diversidade, trazendo à passarela uma variedade de corpos, estilos e identidades.

Promovido pelo movimento sociocultural coletivo “GordaSim”, o desfile “Corpus Diversus” tem o intuito de propagar o respeito e a diversidade de corpos, etnias, idades, sexualidades e gêneros, mostrando que todos podem ocupar espaços. De forma educativa, o evento enaltece a cultura local e combate os estigmas sociais, bem como a discriminação ligada a eles e como isso pode afetar a vida de uma pessoa.

Nesta terceira edição do evento, haverá a participação de 15 a 20 modelos de diferentes idades, tamanhos, etnias e habilidades. A proposta é exaltar a folia carnavalesca das modelos e mostrar que a alegria de festejar é para todos, promovendo a inclusão e a representatividade e valorizando a individualidade de cada pessoa.

O desfile ainda contará com o caboclinho mirim do Canindé e a participação de artistas locais ligados ao carnaval, como Lia de Camaragibe e o professor de dança e coreógrafo Micael Júlio. “Ficamos muito felizes e agradecidas pela parceria com o Camará Shopping. É muito bom poder compartilhar nossa história e combater o padrão de beleza exigido pela sociedade, contribuindo com a diversidade e quebrando estruturas conservadoras”, reforçou Dávila, uma das organizadoras do evento.

Para os foliões interessados, o desfile será gratuito e acontecerá no piso L3 do Camará Shopping. O centro de compras conta com outras opções de lazer para toda a família, como: o cinema Moviemax Camará, Game Station, Mini Cars e o Circuito Unicórnio. Mais detalhes e informações estão disponíveis no Instagram @camarashopping e no site https://www.camarashopping.com.br/.

