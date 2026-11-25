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CANAL SAÚDE Dezembrite: estresse e correria de fim de ano podem prejudicar memória e concentração Sobrecarga de tarefas, cobranças e noites mal dormidas afetam o funcionamento do cérebro; neuropsicopedagoga orienta como preservar a saúde cognitiva

A chegada de dezembro costuma ser acompanhada por uma série de compromissos, cobranças profissionais, compras, confraternizações e planejamento para o ano seguinte. O acúmulo dessas atividades pode provocar estresse e sobrecarga cognitiva, afetando a memória, a concentração e a capacidade de organizar tarefas.

Nesta quarta-feira (25), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou com a neuropsicopedagoga Dra. Andréia Negreiros, do Supera Estimulação Cognitiva, explicou como o estresse e a correria de fim de ano afetam a memória.

Durante a entrevista, a especialista abordou a chamada “dezembrite”, expressão utilizada para caracterizar o desgaste físico e mental associado à correria típica do fim do ano. Segundo ela, o cérebro passa a lidar com diversas demandas simultaneamente, como se estivesse com várias abas abertas em um computador. Essa sobrecarga disputa a atenção e pode resultar em cansaço mental, dificuldade de concentração e esquecimentos.

Para evitar que tantas responsabilidades comprometam a rotina, Andréia Negreiros recomenda o uso de uma memória auxiliar. A orientação é registrar compromissos e tarefas em agendas, cadernos ou aplicativos, organizando as atividades por prioridades e períodos. Dessa forma, a pessoa não precisa depender exclusivamente da memória para lembrar de todas as pendências, reduzindo o esforço mental e facilitando a adaptação diante de imprevistos.

Outro aspecto destacado pela neuropsicopedagoga foi a relação entre estresse, sono e saúde cerebral. Noites mal dormidas e a ausência de um descanso adequado podem prejudicar os processos de recuperação do organismo, intensificando o esgotamento mental. Esse quadro também pode se manifestar fisicamente, por meio da somatização, contribuindo para o aumento da ansiedade, da irritabilidade e até da queda da imunidade, com reflexos nas relações familiares e sociais.

A especialista também chamou atenção para as cobranças excessivas e a comparação social, especialmente diante das expectativas alimentadas pelas redes sociais. A tentativa de realizar muitas atividades ao mesmo tempo pode aumentar a frustração e a sensação de que as metas nunca são suficientes. Nesse contexto, ela ressaltou a importância da flexibilidade cognitiva, habilidade que permite enxergar situações por diferentes perspectivas e buscar alternativas para solucionar problemas.

Assista a entrevista completa nos links abaixo:

A especialista utilizou a metáfora digital para explicar como o acúmulo de compromissos, demandas e metas no mês de dezembro compete pela atenção e esgota a mente:

“Esse mês de dezembro, então, eu posso dizer que a gente tem uma sobrecarga cognitiva. Tantas informações é como se a gente tivesse várias abas abertas no nosso cérebro, com tantas informações competindo pela nossa atenção. É uma meta a ser batida e é como se o ano todo tivesse voltado só no mês de dezembro, porque a gente tem as metas anuais, já tem o planejamento do ano seguinte, a gente se sente impotente por não ter alcançado o nosso objetivo, e o cérebro fica sobrecarregado.”

A neuropsicopedagoga alertou que depender unicamente da mente gera frustração e cansaço:

“O ideal é a gente fazer um planejamento, ter tudo organizado. Eu digo que é uma memória auxiliar, que a gente precisa ter um checklist: o que é que eu vou fazer, o que eu fiz, o que eu não fiz. Porque, se a gente for depender única e exclusivamente da nossa memória, a gente vai ter esses desafios. A sensação de impotência, a sensação de cansaço no final do dia. E, quando a gente vai avaliar, dá a impressão de que eu não executei nada, passei o dia todo fazendo alguma coisa e, no fim, não concluí nada.”

A especialista esclareceu como o estresse contínuo e a falta de sono reparador impedem a liberação de substâncias protetoras:

“ A gente fala que é somatização, né? Então, a gente termina tendo uma baixa de imunidade, ansiedade, porque começa a não dormir bem, e isso traz um problema, porque o sono precisa ser reparador. Ao estender muito esse momento de atividade, a gente deixa de liberar alguns hormônios que são protetores para o cérebro e para o nosso organismo. A gente também vai ter um acúmulo de estresse. Então, tudo isso favorece danos à nossa saúde, o que compromete o nosso cérebro e o nosso desempenho.”

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