FREVO Ed Carlos aposta em novo frevo para o Carnaval 2026 "O cupim ainda rói esta madeira" chega ao público em meio às prévias, com agenda intensa e participação no Bloco das Ilusões

O cantor e compositor Ed Carlos lança a nova música "O cupim ainda rói esta madeira", aposta para o Carnaval 2026. A canção chega com letra popular e bem-humorada, dialogando com o espírito crítico e festivo do período carnavalesco. O lançamento acontece em meio a uma agenda intensa de prévias espalhadas pelo Recife.

Para falar sobre o lançamento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com o cantor e compositor Ed Carlos, ele fala sobre o processo de criação da nova música "O cupim ainda rói esta madeira"

Eu escrevo por intuição, muito na emoção... Em 3 minutos, amigo, eu entreguei para ele a música pronta... O simples resolve tudo."



Ed Carlos é conhecido como um dos grandes nomes da música pernambucana, o artista mantém forte ligação com o frevo e o forró. Com ascendência indígena, fortaleceu sua ligação com as tradições ancestrais ao ser acolhido pela tribo Xukuru, na Aldeia Santa Maria, em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, após a extinção do povo de sua etnia de origem.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:





A música já começa a circular entre foliões e músicos do Carnaval a partir do dia 10 de janeiro nas plataformas digitais. A expectativa é de que o novo frevo ganhe espaço nas prévias e nos dias oficiais da festa. Ed Carlos reforça a presença nas ruas e nos palcos, mantendo o contato direto com o público. Entre os destaques, está a participação no ensaio do tradicional Bloco das Ilusões.

