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TEATRO "Bonezinho Vermelho" estreia com música e fantasia no Recife Espetáculo infantil ao Teatro Barreto Júnior com história inspirada em Chapeuzinho Vermelho e sessões para toda a família nos dias 11 e 12 de abril

A Métron Produções estreia o musical infantil “Bonezinho Vermelho”, voltado para o público infantil e suas famílias. As apresentações acontecem no Teatro Barreto Júnior, nos dias 11 e 12 de abril, em sessões para toda a família. Com texto e direção de Ruy Aguiar, o espetáculo se inspira no clássico “Chapeuzinho Vermelho”, de Charles Perrault. A montagem recria o universo da floresta com humor, música e leveza, propondo uma experiência sensorial para as crianças.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou Ruy Aguiar, diretor e Edvane Batista, atriz e produtora, da peça "Bonezinho Vermelho". Ruy fala sobre o que o público pode esperar do espetáculo.

É um espetáculo bem leve, bonito, divertido, né? A família toda vai se divertir, vai gostar. [...] As músicas estão lindas, tá tudo lindo para receber o público”, afirma Ruy Aguiar



Na história, três gerações de uma família vivem em harmonia até a pequena Bonezinho sair para visitar a avó. Durante o percurso, ela compartilha um sonho com a Dona Árvore e descobre conexões inesperadas com os animais da floresta. Coelho Barnabé, Passarinho e Esquilo também tiveram o mesmo sonho e passam a procurá-la.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A narrativa ganha tensão com a presença de um vilão misterioso que acompanha a menina pelo caminho. A partir de uma bolsa cheia de disfarces, o antagonista cria situações lúdicas que envolvem o público. O espetáculo convida a plateia a mergulhar em uma aventura marcada pela imaginação e pelo brincar.



Serviço:

Teatro Barreto Júnior (Rua Estudante Jeremias Bastos, s/nº, Pina, Recife-PE)

Dias: 11 de abril de 2026 às 16h.

12 de abril de 2026 às 10h.

Valor do ingresso: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia entrada para crianças a partir de dois anos, idoso

Ingresso antecipado por meio da plataforma Sympla

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