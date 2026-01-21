A- A+

CARNAVAL "O Bonde" celebra 35 anos com homenagem a Capiba e Claudionor Germano Bloco lírico leva ao Carnaval 2026 um tributo à história do frevo e às vozes que marcaram o ritmo pernambucano

O Recife vai acompanhar o Bloco Carnavalesco Lírico "O Bonde" em clima de celebração no Carnaval de 2026. A agremiação completa 35 anos de atuação e escolheu homenagear Capiba e Claudionor Germano, dois nomes centrais da história do frevo. Fundado em 1991, "O Bonde" se consolidou como um dos blocos líricos mais tradicionais de Pernambuco, conhecido pelo cuidado com figurinos, alegorias e encenação, o bloco mantém viva a estética do frevo de bloco nas ruas.

Para falar sobre a celebração dos 35 anos e homenagens do bloco lírico, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com Francisco Irineu, diretor do Bloco Carnavalesco Lírico "O Bonde", ele fala da emoção dessa comemoração.

Celebrar os 35 anos do Bonde homenageando Capiba e Claudionor Germano é reafirmar a essência do frevo de bloco e do Carnaval lírico. Capiba está na origem do nosso nome, da nossa estética e da nossa forma de ocupar a rua com poesia e música. Claudionor representa a voz que levou o frevo para gerações inteiras. Essa homenagem é, acima de tudo, um gesto de gratidão à história do Carnaval pernambucano”



A homenagem a Capiba ocorre no ano em que o compositor completaria 121 anos, reforçando sua importância para a música brasileira. Autor de cerca de 330 composições, Capiba atravessou gêneros e gerações, com obras gravadas por grandes artistas. A ligação entre o compositor e o Bonde aparece já no nome do bloco, inspirado em um verso de sua obra.



Já para homenagear o cantor e compositor Claudionor Germano será lembrado como uma das vozes mais marcantes do frevo pernambucano.

Reconhecido como Ponto de Cultura, o Bloco Carnavalesco Lírico "O Bonde" reafirma no Carnaval 2026 seu compromisso com memória, formação e tradição.

