"Coco do Recado" celebra encontro musical entre Recife e Rio
Single de Christine Valença e Caetana já está disponível nas plataformas digitais
O single “Coco do Recado”, das multiartistas Christine Valença e Caetana, já pode ser ouvido nas principais plataformas digitais e ganhou clipe oficial no YouTube. A música marca o encontro entre Recife e Rio de Janeiro em um coco carnavalesco eletrificado que destaca a força da cultura nordestina. A faixa reúne memórias, personagens e referências culturais compartilhadas pelas duas. A parceria entre as artistas nasceu há mais de cinco anos, a partir de trocas criativas e vivências artísticas.
Para falar sobre o lançamento do single, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a cantora, compositora, percussionista pernambucana, Caetana, qua fala da música como um verdadeiro sentido de vida.
A música ela nasce primeiro como um sentido de vida, né? [...] Ela te faz pensar, ela te alegra, ela te motiva, ela faz parte de um cenário, de uma situação da tua vida.”
A produção musical é de Bruno Danton, da banda El Efecto. O single conta com participações de Aline Gonçalves nos sopros e Ná Chuva na percussão. Christine Valença também contribui com o órgão Hammond. A sonoridade dialoga com o coco tradicional, o manguebeat, o repente e influências do soul.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
“Coco do Recado” ultrapassa a ideia de um simples single. A música reúne encontro, memória e expressão artística em torno da cultura nordestina. A faixa destaca a vitalidade de uma tradição que segue viva e presente. Também evidencia o trabalho de artistas que preservam essas raízes enquanto renovam suas formas de expressão.
SERVIÇO
Single: "Coco do Recado'
Artistas: Christine Valença e Caetana
Clipe oficial: YOUTUBE:
Single “Coco do Recado”
Instagram: @caetanaeu | @christine.valenca