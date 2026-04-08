Tardezinha de Forró movimenta Olinda com protagonismo feminino
Evento reúne sete artistas pernambucanas no Vila Bonfim, neste domingo (12), com música e dança nas ladeiras históricas da cidade
A 3ª edição do "Tardezinha de Forró" chega em Olinda no próximo dia 12 de abril, reunindo música e dança em um só encontro. O evento acontece no casarão histórico do Vila Bonfim, cenário tradicional das ladeiras da cidade. Com sete mulheres no palco, a programação destaca a força feminina no forró pernambucano, valorizando trajetórias construídas de forma independente. Entre as atrações estão artistas que vêm ganhando espaço e fortalecendo o forró na região.
Para falar sobre o evento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a jornalista, cantora e compositora Cirlene Menezes, que destaca a conquista de espaço e respeito por meio do talento e a importância de fortalecer outras mulheres na arte.
É difícil se estabelecer nesse lugar, é difícil se posicionar nesse lugar e ganhar respeito com isso, porque respeito a gente conquista com o trabalho que a gente vai fazendo, com a qualidade do que a gente entrega. Tem aquelas que a gente tem como referência [...] e essas já construíram e precisam nos ajudar a quem tá chegando no cenário a fortalecer também a música, a mulher na música”, afirma Cirlene Menezes
A proposta é oferecer ao público uma experiência leve, com repertório dançante e clima de celebração. Entre as atrações convidadas estão as cantoras Raissa Auanne, Bárbara Aires, Tarcy Pontes, Walkyria Mendes, Lourdinha Nóbrega e Márcia Lima. A expectativa é de mais uma edição movimentada, consolidando o Tardezinha como destaque no calendário cultural de Olinda.
O evento será realizado das 15h às 20h, reunindo público diverso em um ambiente histórico e cultural. Os ingressos antecipados estão disponíveis com valores promocionais, incentivando a participação antecipada. Para quem preferir, também haverá venda no local, com preço único.
SERVIÇO
TARDEZINHA DE FORRÓ
Domingo, 12 de abril às 15h
Onde: Vila Bonfim (Ladeira da Sé, 143, Olinda - PE)
INGRESSOS ANTECIPADOS
$ 35 (individual) / $ 60 (casadinha)
NO LOCAL: $ 40 (preço único)
VENDAS: SYMPLA
PIX: 81 99531-7929 - (enviar comprovante para este cel)
PROMO ESPECIAL: Clone de Caipirinha e Frutas por $ 17
INF. e RESERVAS: (81) 99531-7929