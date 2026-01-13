Qua, 14 de Janeiro

ESPETÁCULO

Maestro Edson Rodrigues apresenta concerto "Do Frevo ao Jazz" na Caixa Cultural

Espetáculo gratuito integra o 32° Janeiro de Grandes Espetáculos e reúne frevo e jazz em arranjos autorais e releituras neste sábado (17), às 19h30

Maestro Edson Rodrigues se apresenta com o espetáculo "Do Frevo ao Jazz", dentro da programação do 32° Janeiro de Grandes EspetáculosMaestro Edson Rodrigues se apresenta com o espetáculo "Do Frevo ao Jazz", dentro da programação do 32° Janeiro de Grandes Espetáculos - Foto: Emerson Menezes

O maestro Edson Rodrigues sobe ao palco da Caixa Cultural neste sábado, dia 17, às 19h30, com o espetáculo "Do Frevo ao Jazz", dentro da programação do Janeiro de Grandes Espetáculos. A apresentação tem entrada gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. O concerto propõe um diálogo entre o frevo e o jazz, destacando pontos de encontro entre dois gêneros marcados pela força rítmica e pela liberdade musical.

 

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com o maestro Edson Rodrigues, ele fala sobre a energia contagiante do frevo.

 

O frevo mexe com tudo. É difícil você ficar parado quando você ouve um frevo. Tem que balançar”.


Com arranjos próprios e releituras, o espetáculo percorre caminhos que vão da tradição pernambucana à linguagem do jazz contemporâneo. Improvisações e cruzamentos estéticos dão o tom de uma experiência sonora aberta e dinâmica. A proposta aposta na escuta atenta e no acesso democrático à música de concerto. 

 

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:



O maestro Edson Rodrigues é saxofonista, compositor, arranjador e jornalista, com trajetória ligada à história do frevo e do carnaval do Recife. Reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco, foi homenageado no Carnaval de 2020. Ele é fundador e maestro da Banda Municipal do Recife e professor do Conservatório Pernambucano de Música. O concerto celebra sua carreira dedicada ao ensino, à criação musical e à valorização da cultura pernambucana.

 

SERVIÇO

32° Janeiro de Grandes Espetáculos

Espetáculo "Do Frevo ao Jazz"

Sábado (17), às 19h30, na Caixa Cultural,

 A entrada é gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

 

 

