Maestro Edson Rodrigues apresenta concerto "Do Frevo ao Jazz" na Caixa Cultural
Espetáculo gratuito integra o 32° Janeiro de Grandes Espetáculos e reúne frevo e jazz em arranjos autorais e releituras neste sábado (17), às 19h30
O maestro Edson Rodrigues sobe ao palco da Caixa Cultural neste sábado, dia 17, às 19h30, com o espetáculo "Do Frevo ao Jazz", dentro da programação do Janeiro de Grandes Espetáculos. A apresentação tem entrada gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. O concerto propõe um diálogo entre o frevo e o jazz, destacando pontos de encontro entre dois gêneros marcados pela força rítmica e pela liberdade musical.
Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com o maestro Edson Rodrigues, ele fala sobre a energia contagiante do frevo.
O frevo mexe com tudo. É difícil você ficar parado quando você ouve um frevo. Tem que balançar”.
Com arranjos próprios e releituras, o espetáculo percorre caminhos que vão da tradição pernambucana à linguagem do jazz contemporâneo. Improvisações e cruzamentos estéticos dão o tom de uma experiência sonora aberta e dinâmica. A proposta aposta na escuta atenta e no acesso democrático à música de concerto.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
O maestro Edson Rodrigues é saxofonista, compositor, arranjador e jornalista, com trajetória ligada à história do frevo e do carnaval do Recife. Reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco, foi homenageado no Carnaval de 2020. Ele é fundador e maestro da Banda Municipal do Recife e professor do Conservatório Pernambucano de Música. O concerto celebra sua carreira dedicada ao ensino, à criação musical e à valorização da cultura pernambucana.
SERVIÇO
32° Janeiro de Grandes Espetáculos
Espetáculo "Do Frevo ao Jazz"
Sábado (17), às 19h30, na Caixa Cultural,
A entrada é gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.