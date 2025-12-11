A- A+

FREVO Spok e Armandinho fazem encontro inédito em homenagem ao frevo no Recife Show na Praça do Arsenal abre o Fest Brasil e reúne dois ícones do carnaval para celebrar a música nordestina em diálogo entre Pernambuco e Bahia

O Maestro Spok e Armandinho Macedo se encontram no dia 13 de dezembro, às 18h, na Praça do Arsenal, para o show inédito com o tema “Frevo pernambucano, sotaque baiano” em homenagem ao frevo. A apresentação marca a abertura do Fest Brasil, festival realizado pelos Amigos do Futuro com apoio do Ministério da Cultura e da Prefeitura do Recife.

Para falar sobre o show no Recife, o programa Folha na Tarde, com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou cantor Armandinho Macedo que falou da emoção de dividir o palco com o amigo Spok.

É uma emoção, é uma responsabilidade que eu tô com um dos maiores músicos no dia do Brasil. A música que ele faz é uma música que surpreende o mundo inteiro. Eu acho que é a melhor, é o melhor trabalho musical que se faz no Brasil, esse trabalho do Spock. E ele dizer que eu também faço parte disso, para mim é um é uma honra, é uma é um prêmio, né, de vida.

A proposta do evento é aproximar Pernambuco e Bahia por meio do diálogo entre seus carnavais. No palco, o repertório reúne frevos tradicionais, composições de Moraes Moreira e a homenagem composta por Spok, Moraes é frevo. Entre os destaques estão clássicos como Passo de anjo, Voltei Recife e Vassourinhas.

Antes do show, o público pode acompanhar a roda de conversa "A arte de criar a partir da tradição", no Paço do Frevo, às 10h30, com ingressos a partir de 5 reais. Spok e Armandinho sobem ao palco acompanhados por uma banda de instrumentistas que reforça a força do frevo e do improviso.

SERVIÇO

Roda de Conversa com Armandinho Macedo e Maestro Spok

13 de dezembro, às 10h30

Paço do Frevo (Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife)

Show “Frevo pernambucano, sotaque baiano”

13 de dezembro de 2025 às 18h

Praça do Arsenal

