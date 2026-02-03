A- A+

CARNAVAL 2026 Carlinhos Monteverde lança "Zueira e Bagaceira" para o Carnaval Novo single chega às plataformas digitais em fevereiro e aposta na força dos ritmos pernambucanos

O cantor e compositor Carlinhos Monteverde lança em fevereiro a música "Zueira e Bagaceira", aposta para o Carnaval. O single chega a todas as plataformas digitais e marca mais um capítulo da trajetória do artista recifense. Nascido no bairro de Afogados, ele carrega na formação musical a força do frevo, do maracatu e da cultura popular. Entre as principais referências estão Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Alceu Valença, Gilberto Gil, Geraldo Azevedo e Reginaldo Rossi.

Para falar sobre o lançamento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o cantor e compositor Carlinhos Monteverde, que explica o significado positivo da 'Bagaceira' na nova música.

Quando falo em bagaceira, é aquela bagaceira de um lado positivo... Vamos entrar na bagaceira, na brincadeira... É uma energia, tem que ter fôlego para entrar.”



A relação com a música começou cedo, aos 10 anos, quando passou a compor e participar de concursos escolares. No fim dos anos 1980, viveu no Rio de Janeiro, onde se apresentou em casas noturnas e ganhou experiência de palco. De volta a Pernambuco, firmou parcerias e seguiu carreira solo, defendendo ritmos como forró, baião, coco e frevo. Ao longo dos anos, participou de festivais e recebeu prêmios importantes no cenário musical pernambucano.

Também levou o Carnaval de Pernambuco a outros estados, com apresentações de grande porte em São Paulo. Com "Zueira e Bagaceira", Carlinhos Monteverde reforça sua ligação com a festa e com o público que acompanha sua obra.

