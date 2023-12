A- A+

CULTURA Dia 10 de dezembro é o Dia Mundial do Palhaço No Recife, a Secretaria de Cultura de Pernambuco realiza atividades gratuitas neste domingo

No domingo (10), Dia Mundial do Palhaço, a Secretaria de Cultura de Pernambuco programou diversas atividades gratuitas para as ruas do Recife, com participação de vários representantes da arte milenar da Palhaçaria. No Museu do Estado de Pernambuco – Mepe, tem Aula-Espetáculo com Mickael Marvey e Gilberto Trindade, o Palhaço Cascatinha, às 14h. Pelas ruas do Recife Antigo, a partir das 16h, intervenções artísticas e um cortejo de palhaços, com concentração na Av. Rio Branco. E a Escola Pernambucana de Circo, no bairro da Macaxeira, apresenta o espetáculo Arrelia, Arrelia! Viva a Palhaçaria!, na sede própria escola, às 19h.

O evento consiste em uma celebração composta de uma série de atividades que pretendem envolver a comunidade durante a divulgação da cultura da palhaçaria. A aula-espetáculo, no Mepe, traz uma oportunidade única para educar as pessoas sobre a arte do palhaço, ensinando técnicas, história e a importância da performance teatral, contribuindo para a formação cultural e artística dos participantes. A ideia é realizar a ação para públicos de diferentes faixas etárias, promovendo a inclusão social e a diversidade cultural. Algo fundamental para criar uma sociedade mais igualitária e enriquecida pela pluralidade de experiências e perspectivas.



No Recife Antigo acontecem as Intervenções Circenses, com a curadoria da Cia 2 em Cena proporcionando pequenos encontros que geram risos, risadas e gargalhadas. Um jogo de interação entre os palhaços e o público a partir da realização de gags e pequenos momentos mágicos. Durante o cortejo, cinco palhaços brincarão e tornarão brincantes os transeuntes proporcionando pequenos encontros risíveis. Ainda das 16h às 17h, o projeto Risos em Movimento traz vários palhaços em cortejo pelas ruas conclamando a comunidade à mais pura alegria.

À noite, a partir das 19h, na Escola Pernambucana de Circo, bairro da Macaxeira, acontece a ação cultural Arrelia, Arrelia! Viva a Palhaçaria! Espetáculo da Escola Pernambucana de Circo, estilo varieté, com números individuais, de grupos, trupes e companhias de profissionais que desenvolvem a arte da palhaçaria no estado. A ação proposta garante a participação e integração dos coletivos que trabalham com a arte do palhacear no Recife, Região Metropolitana e demais mesorregiões de Pernambuco, agregando diferentes estéticas do Palhacear em uma ação de visibilização da referida arte e difusão dos coletivos fazedores. A acessibilidade será garantida por meio da tradução em LIBRAS da Varieté de Palhaçaria, bem como da garantia de uma arquitetura acessível às pessoas cadeirantes, idosas, obesas e com mobilidade reduzida.

Serviço:

Dia do Palhaço - Domingo (10)

Museu do Estado de Pernambuco – Mepe

Aula-espetáculo com Mickael Marvey e Gilberto Trindade, o Palhaço Cascatinha

14h | Av. Rui Barbosa, 960 – Graças

Acesso gratuito

Recife Antigo

Intervenções Circenses nas ruas e Cortejo de Palhaços

16h | Concentração: Av. Rio Branco - Dispersão: Praça do Arsenal

Escola Pernambucana de Circo

Espetáculo Arrelia, Arrelia! Viva a Palhaçaria!

19h | Av. José Américo de Almeida, 05 – Macaxeira

Acesso gratuito

