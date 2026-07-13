A- A+

SOLIDARIEDADE Dia da Solidariedade leva atendimentos gratuitos e ações de cidadania a Tamandaré Ação promovida pelo Instituto Padre Arlindo reúne serviços de saúde, cidadania, esporte e integração comunitária entre os dias 17 e 19 de julho



A cidade de Tamandaré recebe, entre os dias 17 e 19 de julho, a 5ª edição do Dia da Solidariedade, iniciativa organizada pelo Padre Arlindo, vigário da Paróquia de São Pedro. Conhecido pelo trabalho social que desenvolve no local, o Padre coordena iniciativas voltadas ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade por meio do Instituto Padre Arlindo. A ação mobiliza voluntários, profissionais da saúde, instituições públicas e parceiros da iniciativa privada para oferecer serviços gratuitos e ampliar o acesso da população a atendimento, orientação e ações de cidadania.

Para falar sobre a ação solidária, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o Padre Arlindo, ele deixa uma mensagem universal de solidariedade para todos.

Não existe ninguém tão pobre, tão pobre no mundo, que não tenha nada a oferecer. Não existe ninguém tão rico, tão rico no mundo, que não tenha nada a receber”, afirma Padre Arlindo.

A programação oferece centenas de atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, cidadania e bem-estar. Nos dias 17 e 18, o Forte de Santo Inácio de Loyola vai concentrar consultas médicas em diversas especialidades, exames, fisioterapia, odontologia, nutrição, psiquiatria, saúde da mulher e atendimento oncológico. Também serão disponibilizados serviços como emissão de documentos, orientação jurídica, Defensoria Pública, Balcão de Direitos, atendimentos do Detran, espaço infantil, massoterapia, distribuição de cestas básicas, castração de animais e serviços de beleza.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

No dia 18, às 19h, será celebrada uma Missa em Ação de Graças, seguida de um jantar em comemoração ao aniversário do Padre Arlindo. Encerrando a programação, no dia 19, o evento Tamandaré em Movimento com caminhada, corrida, ciclismo e aulas de zumba, incentivando a prática esportiva, a integração da comunidade e a promoção da qualidade de vida.

O Padre Arlindo ainda destaca a importância da colaboração de todos para a doação de cestas básicas à comunidade carente e a compra da rifa online, disponível no seu Instagram @padre_arlindo, para custear a grande estrutura de saúde e serviços montada para o "Dia da Solidariedade". O prêmio da rifa será um Fusca ano 71, doado ao Instituto Padre Arlindo para ajudar nas ações sociais da cidade.

Veja também