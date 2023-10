Dia do Idoso: Desafios, Preconceitos e a Luta pelo Respeito

A- A+

O Dia do Idoso é celebrado no dia 1º de outubro, momento que ressalta a importância de debater sobre a crescente população idosa no Brasil e os preconceitos que ainda a cercam. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 33 milhões de idosos vivem no país atualmente. Este número está em ascensão devido aos avanços médicos que aumentaram a expectativa de vida nos últimos anos.

Além das dificuldades enfrentadas pelo envelhecimento, pessoas idosas que se identificam como LGBT+ (não heterossexuais e/ou não cisgêneras) enfrentam uma dupla discriminação. Em 2022, o Ministério dos Direitos Humanos registrou mais de 35 mil denúncias de maus-tratos a idosos. Somado a isso, o país viu um aumento alarmante de 300% nas denúncias de violência contra a comunidade LGBT+ nos primeiros cinco meses de 2023, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Com projeções do IBGE indicando que, até 2050, um em cada quatro brasileiros será idoso, surge a urgência de elaborar políticas públicas consistentes, focando principalmente em saúde, educação e previdência.

O Instituto Boa Vista tem sido uma voz ativa contra o "idadismo", um termo adotado recentemente por especialistas em gerontologia, que vem substituindo o termo "etarismo", fazendo referência mais clara à questão da idade.

O coordenador do IBV e sociólogo, Acioli Neto, destaca:

“O país precisa se adaptar. O idadismo, este preconceito voltado ao idoso, em áreas como sexualidade, vida social, entre outras, é completamente injustificável. É inaceitável que, em pleno século XXI, tais preconceitos persistam.”

Diante da carência de ações e políticas públicas destinadas aos idosos da comunidade LGBTI+ no Recife, o Instituto Boa Vista inaugurou o projeto "Papo com Pizza", voltado para homens gays e bissexuais acima de 50 anos. A iniciativa busca promover conversas amigáveis entre os participantes, possibilitando novas amizades e discussões sobre questões pertinentes ao envelhecimento. Os encontros ocorrem mensalmente na sede do Instituto.

“O IBV se dedica a temas sociais, de saúde e cidadania ligados à diversidade sexual. Propomos debates e disseminamos informações sobre saúde e bem-estar. Percebemos que os idosos gays e bissexuais têm demandas específicas, tanto na saúde quanto no aspecto social. Assim, surgiu o 'Papo com Pizza', uma resposta direta para melhor atender e promover a qualidade de vida desses indivíduos nessa etapa da vida", pontua Acioli Neto.

