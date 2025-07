Dia do médico - quais os desafios e avanços da área oncológica?

Hoje (09), é celebrado o Dia do Médico Oncologista, profissionais responsáveis por tratarem os pacientes com câncer e enfrentar os desafios das incertezas e alegrias de cada procedimento bem-sucedido.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), no Brasil, os principais tipos de neoplasia variam de acordo com a idade, sexo e região, mas alguns são mais comuns em geral.

Nesta quarta-feira (09), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o médico oncologista, Rodrigo Arruda, que falou sobre os desafios e avanços da oncologia.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo

O Dr. Rodrigo Arruda iniciou a conversa falando sobre os desafios da oncologia

"O principal desafio é promover a ampliação do diagnóstico precoce e garantir o acesso equitativo ao tratamento. Isso significa viabilizar o acesso de forma equilibrada, tanto no cenário do SUS, quanto para os pacientes que estão em tratamento na rede privada."