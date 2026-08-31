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Canal Saúde Dia do Profissional de Educação Física: os riscos de realizar exercícios por conta própria CREF12/PE alerta para os perigos de exercícios sem orientação e reforça importância do acompanhamento profissional

A prática de exercícios físicos é essencial para a saúde e a qualidade de vida, porém, realizar atividades sem orientação adequada pode trazer riscos. Com a popularização de treinos compartilhados em redes sociais, vídeos e aplicativos, muitas pessoas passaram a reproduzir exercícios por conta própria, sem considerar as próprias condições físicas. No Dia do Profissional de Educação Física, celebrado nesta terça-feira (1º), o Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região/Pernambuco (CREF12/PE) reforça a importância do acompanhamento de um profissional habilitado durante a prática.

Um dos principais problemas de treinar sem orientação é a execução incorreta dos movimentos ou a escolha de exercícios que não são adequados para cada pessoa. Sobrecarga, postura inadequada e falta de progressão podem aumentar o risco de lesões musculares e articulares, podendo provocar dores na coluna, tendinites e outros problemas. Fatores como idade, condicionamento físico, histórico de lesões e objetivos individuais devem ser levados em consideração para elaborar um treino.

Nesta segunda-feira (31), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com o Presidente do CREF12-PE, Lúcio Beltrão, que falou sobre a importância de um treino elaborado por um profissional.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:



Lúcio Beltrão abriu a entrevista alertando sobre os riscos de reproduzir treinos genéricos obtidos nas redes sociais sem considerar as restrições individuais, enfatizando que apenas o profissional de educação física é capaz de estruturar a carga e adaptar a biomecânica dos movimentos de forma segura.

“Primeiro, é preciso identificar a atividade que eu gosto e que vou praticar com mais frequência. A partir disso, o treino pode ser adaptado de acordo com minhas limitações, definindo quais movimentos posso fazer, quais devo evitar e como controlar a carga e o tempo. Essa adaptação deve ser feita por um profissional de Educação Física.” Lúcio Beltrão, Presidente do CREF12-PE

O especialista destacou a pressa de quem tenta obter resultados estéticos rápidos após um longo período de inatividade física, alertando que a evolução corporal saudável precisa ser gradual e que atalhos como o uso de anabolizantes colocam a integridade física em risco.

“Muitas vezes, a pessoa passou anos no sedentarismo e ganhou peso ao longo desse período. Por isso, não é realista querer reverter tudo em poucos meses. É preciso ter calma e acompanhar a evolução semana a semana, mês a mês. Os resultados são progressivos, e buscar atalhos, como o uso de anabolizantes, pode colocar a saúde e a vida em risco.”

Ao detalhar as regras de funcionamento dos estabelecimentos esportivos, o representante do conselho pontuou que os estagiários nunca podem conduzir atividades ou prescrever treinos de forma independente, devendo haver supervisão profissional ininterrupta em todo o período de abertura do local.

“O estagiário pode realizar atividades, mas sempre sob a supervisão de um profissional de Educação Física. Ele não pode atuar sozinho. Por exemplo, se o professor responsável precisar sair, a academia não pode permanecer aberta apenas com o estagiário. Enquanto o espaço estiver funcionando, é obrigatória a presença de um profissional habilitado.”

Por fim, Lúcio Beltrão convocou a sociedade a exercer um papel ativo no monitoramento da prestação de serviços esportivos, recomendando exigir sempre a identidade profissional e formalizar denúncias contra irregularidades ou falsos profissionais.

“Enquanto cidadãos, precisamos denunciar irregularidades aos órgãos competentes para que sejam fiscalizadas e punidas. Se uma academia funciona sem profissional de Educação Física ou alguém se passa por professor, denuncie. Procure o órgão responsável, a polícia ou o Ministério Público para que as medidas cabíveis sejam tomadas.”

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