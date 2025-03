Dia Internacional da Mulher: a participação das mulheres na Radiologia

A- A+

As convidadas do radialista Domingos Sávio, para falar de suas experiências na Radiologia, foram: Cleidiane Maria Teodósio dos Santos, que em 2005 ingressou nessa atividade em mamografia e hoje atua em tumografia e na hemodinâmica, além de integrar o Sinprotidepe; Alexsandra Lima de Farias Nascimento, que iniciou esse trabalho em 2008, na Radiologia tradicional e hoje além de tumografia e hemodinâmica, também se aprimorou em Ressonância magnética. Ela também faz parte do sindicato da classe.

Participou ainda do programa Nadja Silva de Aquino, que iniciou na Radiologia em 1977, atuando há 48 anos na profissão. Ela é técnica e tecnóloga em radioterapia e qualificada em Tumografia, mamografia e Ressonância magnética.

Todo o conteúdo da entrevista pode ser acompanhado pelo podcast “ Inclusão e Acessibilidade”, no podcasts Folha de Pernambuco.

O Programa Resgatando a Cidadania é apresentado todo sábado, a partir do meio dia, pela Rádio Folha de Pernambuco-FM 96,7, produzido e apresentado pelo radialista Domingos Sávio.

