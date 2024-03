A- A+

DIA DA MULHER Dia Internacional da Mulher é marcado com evento especial no Vasco da Gama O evento contará com café da manhã, palestras e ação social para mulheres da comunidade, no próximo sábado (9)

A comunidade do Vasco da Gama está se preparando para um evento inspirador em celebração ao Dia Internacional da Mulher. No sábado, 09 de março, a partir das 7h, o espaço localizado na Rua Vasco da Gama, 886, será o palco de um café da manhã dedicado ao bem-estar e empoderamento feminino. O evento contará com uma apresentação musical única da Orquestra SÓ MULHERES, sob a batuta da renomada maestrina Lourdinha Nóbrega, destacando o talento e a força das mulheres na música.



Organizado por Sâmia Veras, idealizadora do movimento “As Mil Faces de Uma Plus”, com o apoio do produtor cultural André Conceição, o evento promete uma manhã inesquecível para todas as mulheres presentes. A programação da ação social inclui aferição gratuita de pressão e glicose para garantir a saúde e o bem-estar das participantes; palestra de empoderamento feminino, conduzida por Sâmia Veras e distribuição de 150 brindes como forma de reconhecimento e celebração da presença feminina na comunidade, além de sorteios de prêmios especiais para proporcionar momentos de alegria e gratidão.



Este evento é uma oportunidade para as mulheres se conectarem, se fortalecerem e celebrarem suas conquistas. Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, é uma ocasião para refletir sobre os avanços alcançados e os desafios que ainda enfrentamos na busca por igualdade e justiça." destacou Sâmia Véras.





