MUSEU Dia internacional do museu é marcado com evento pela Compesa No próximo sábado (18) o Museu Universo Compesa vai trazer uma roda de conversa sobre o tema

Para celebrar o Dia Internacional dos Museus, comemorado no próximo dia 18, o Museu Universo Compesa vai trazer para uma roda de conversa dois convidados para debater o tema “Museus, Educação e Pesquisa”. Será na próxima sexta-feira (17), às 14h30 na sede administrativa da Compesa, no bairro de Santo Amaro, no Recife. A Semana dos Museus é uma ação coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM – que visa mobilizar os museus brasileiros a elaborarem programações especiais relacionadas ao tema.

O Museu Universo Compesa vai abordar o tema através de uma roda de conversa, aberta ao público, que acontecerá no formato híbrido, sendo realizada no Museu e transmitida via YouTube da Compesa. Os convidados são Claudiane Santos, professora e bióloga da rede estadual de ensino, e Rodrigo Ibson, arqueólogo e pesquisador da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A Companhia valoriza as ações do Museu Universo Compesa demonstrando o compromisso da empresa com a cultura, educação, sustentabilidade e inovação.

O presidente da Compesa, Alex Campos, que fará a abertura do evento, falou da importância do tema, reforçando que no âmbito da pesquisa, os museus se destacam como guardiões de acervos valiosos que servem como fontes primárias para investigações acadêmicas e científicas.

O Museu Universo Compesa é um ambiente híbrido (físico e virtual) que reúne a história do saneamento de Pernambuco e o compromisso socioambiental da Compesa em levar educação ambiental para promover a conscientização sobre a preservação e a utilização responsável dos recursos hídricos. É um grande marco na história do saneamento, entregue à sociedade Pernambucana e do Brasil, como mais um instrumento de cultura, preservação da memória, de transmissão de conhecimento, de resgate ao patrimônio sociocultural do estado e de educação ambiental, reafirmando a responsabilidade sociocultural da Compesa e o compromisso com essa história que vem sendo construída em Pernambuco.

Para conhecer o Museu Universo Compesa, as escolas e instituições interessadas podem solicitar agendamento pelo telefone (81) 3412.9039, via WhatsApp (81) 99488-5059 ou pelo e-mail [email protected].

