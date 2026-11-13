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Rádio Folha Dia Mundial da Gentileza: o fortalecime das relações pessoais e profissionais Especialista em Comunicação Não-Violenta aborda o papel de pequenas atitudes na construção de uma sociedade mais empática, respeitosa e aberta ao diálogo.

Em meio à rotina acelerada, às discussões nas redes sociais e à crescente dificuldade de diálogo, praticar a gentileza se torna cada vez mais importante para a convivência em sociedade. Em alusão ao Dia Mundial da Gentileza, celebrado nesta sexta-feira (13), a Rádio Folha FM 96,7 abordou a importância de atitudes gentis e da Comunicação Não-Violenta na construção de relações mais saudáveis.

Em entrevista ao âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, a jornalista Rosa Miranda, especialista em Comunicação Não-Violenta, falou sobre como a gentileza e a Comunicação Não-Violenta funcionam como estratégias fundamentais de convivência e bem-estar na sociedade atual.

Durante a conversa, a especialista chamou atenção para o aumento da intolerância, dos episódios de agressividade e das dificuldades de comunicação, especialmente em um cenário marcado por divergências políticas e pelo individualismo. Segundo Rosa, gestos simples, como cumprimentar alguém, pedir desculpas e demonstrar disposição para ouvir, podem transformar as relações e diminuir tensões.

A jornalista também ressaltou que a gentileza deve ser compreendida como uma ferramenta de transformação social, capaz de aproximar pessoas mesmo diante de opiniões e realidades diferentes. Para ela, o acirramento político de tempos recentes somado à individualização do comportamento em ambientes de disputa marcados por ruídos comunicativos tem atropelado a interação saudável, fluida e até produtiva. A inexistência de diálogo amistoso amplifica intolerâncias, obstrui projetos, cria feridas e destrói pontes essenciais a um convívio pessoal ou profissional harmônico.

Jornalista Rosa Miranda

Outro ponto abordado foi a importância da gentileza no mercado de trabalho. De acordo com Rosa Miranda, a comunicação empática tem ganhado espaço nas empresas por contribuir para a redução de conflitos, o fortalecimento das equipes e a melhoria das relações profissionais. A especialista destacou ainda que lideranças que adotam uma postura respeitosa favorecem ambientes mais seguros e colaborativos.

A Comunicação Não-Violenta também foi apresentada como um caminho para melhorar o diálogo e evitar que divergências se transformem em conflitos. Entre as práticas recomendadas estão ouvir com atenção, evitar julgamentos precipitados, respeitar as diferenças, reconhecer os próprios erros e buscar compreender a perspectiva do outro.

Rosa Miranda é formada em Jornalismo pela UFPE e com especializações em Comunicação Não Violenta, Inovação e UX Writing, ela atua como mentora em Comunicação Não-Violenta e consultora em prevenção de conflitos. Já treinou jovens líderes, profissionais da área de saúde e telemarketing, políticos, magistrados, médicos e empresários.

Assista a entrevista completa no link abaixo:

A jornalista falou que a gentileza é como uma espécie de tecnologia social:

“Precisamos trazer a gentileza de volta pro dia a dia. Ela é uma tecnologia social. A gentileza para mim é uma estratégia de vida e tem uma tática que se chama comunicação não violenta”

A especialista falou sobre a diferença entre simpatia e empatia:

“Empatia não é simpatia.Quando você é empático, é quando você aceita o outro, quando você respeita o tempo do outro. Ser empático é como ser humilde, é sempre uma tentativa. A pessoa que diz 'eu sou humilde' a pessoa que diz que é empática já não é também, porque ela tá pressupondo que vai conseguir uma coisa que é quase impossível”

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