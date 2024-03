Dia Mundial da Obesidade adverte para a estimativa de 700 milhões de obesos até 2025

A- A+

Cerca de 700 milhões de obesos é o número estimado no mundo até 2025, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Como uma forma de alertar à população para os riscos provocados pela condição e diminuir os estigmas acerca da doença, foi instituído o Dia Mundial da Obesidade, que acontece em 4 de março. A obesidade é uma patologia crônica, que precisa de acompanhamento médico e tratamento adequado.

Os médicos alertam para os problemas de saúde provocados pela obesidade são variados. Uma pessoa obesa tem mais probabilidade de desenvolver doenças, entre elas, diabetes, hipertensão, colesterol alto e mesmo câncer. A obesidade é diagnosticada, principalmente, pelo Índice de Massa Corporal (IMC). Ele é calculado dividindo o peso pela altura elevada ao quadrado. Existem três graus de obesidade: 1, 2 e 3. O paciente é considerado obeso grau 1 quando apresenta IMC entre 30 e 34,9, grau 2 quando o IMC é de 35 a 39,9 e, acima de 40 é considerado o grau 3.

A cirurgia bariátrica, aliada a uma reeducação alimentar, é a forma mais eficiente de tratamento, pois promove uma mudança de vida no paciente, criando uma nova relação entre alimentação e indivíduo. Com a diminuição do estômago, a saciedade logo vem, sendo menor a necessidade de comer. A bariátrica promove uma mudança de vida e tem acompanhamento multidisciplinar. Em situações indicadas, é a forma mais eficiente de atuar contra a obesidade.

Para abordar o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM, conversou no Canal Saúde com o médico José Câmara, Coordenador Centro de Obesidade e Diabetes Hospital Santa Joana Recife e Presidente Pernambuco SBCBM -Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica.

Médico Cirurgião José Câmara. Foto: Divulgação

O especialista trouxe dados alarmantes sobre a doença

“A preocupação com obesidade ela deve existir Inclusive hoje que é dia 4 de março conhecido como Dia Mundial da obesidade criado pela Organização Mundial de Saúde, exatamente para lembrar isso que a obesidade ela é uma doença e até alguns anos atrás, ela não era entendida dessa forma, mas hoje a gente sabe que existe um grande desequilíbrio hormonal dentre outras causas e traz várias outras doenças que vem com a obesidade, então existem mais de 200 doenças que são atribuídas a obesidade e isso compromete muito a qualidade de vida das pessoas e na verdade também o tempo de vida das pessoas, o tempo de vida do paciente obeso infelizmente é menor”





O médico cirurgião gastroenterologista alertou para os cuidados com as crianças que também sofrem com a obesidade e podem sofrer problemas futuros





“Até hoje muita gente atribui algum grau de obesidade à saúde na infância, quando na verdade é ao contrário, a gente sabe que muitas crianças obesas hoje serão provavelmente adultos obesos. E infelizmente também muita gente não entende que essa obesidade traz outras doenças associadas. E muita gente não sabe, mas existem algumas estimativas que aproximadamente a cada 100 pessoas, aproximadamente 40 delas, ou seja 40% dessas vão ter o diagnóstico de obesidade, então são números alarmantes que muitas vezes não se percebem e os próprios profissionais da área de saúde não dão a devida importância.”



