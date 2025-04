Dia Mundial da Saúde: a prevenção é o caminho

A- A+

O Dia Mundial da Saúde é comemorado anualmente no dia 7 de abril. Essa data, criada pela Organização Mundial da Saúde, é um momento para que questões sérias relacionadas à saúde sejam trabalhadas, garantindo a conscientização sobre o tema e estimulando a criação de políticas voltadas ao bem-estar da população.

O aumento da expectativa de vida é uma realidade no Brasil e no mundo. É essencial adotar hábitos saudáveis ao longo da vida. A prevenção e o acompanhamento regular da saúde são fatores determinantes para uma longevidade com qualidade.

Nesta segunda-feira (7), Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o pediatra, especialista em vacinas Eduardo Jorge, membro do Comitê de Vacinação da Secretaria de Saúde do Estado de PE e da Câmara Técnica do Ministério da Saúde, que falou sobre a prevenção de doenças.

Acompanhe a entrevista no player abaixo

O pediatra Eduardo Jorge iniciou a conversa falando sobre a importância da vacina na prevenção de doenças

“Tirando o saneamento básico, todas as ações de saúde, aquela que tem mais efetividade, mais custo benefício são as vacinas. E as vacinas nos últimos 200 anos, elas vêm sendo responsáveis pela redução das doenças transmissíveis.”

Pediatra e especialista em vacina Eduardo Jorge/Foto: Divulgação

Ainda falando sobre a vacina, Eduardo Jorge falou sobre a importância para prevenção de doenças coletivas

“A vacina é uma ação coletiva. Eu me protejo individualmente, mas também para reduzir a circulação daqueles vírus e daquelas bactérias na comunidade. Então, quando eu me vacino, eu estou protegendo todos.”

O especialista em vacina Eduardo jorge, explicou os números da vacinação hoje no Brasil

“O Brasil até 2015 era um país que tinha coberturas vacinais muito elevadas. A maioria das vacinas do primeiro ano de vida tinha cobertura acima de 90 a 95%. Então, a partir de 2015 e 2016, se começa a observar uma preocupante redução das taxas de cobertura, que atingiu o seu auge num período pós-pandemia.”

Para finalizar a conversa, o Dr. Eduardo Jorge deixou uma dica para que crianças se desenvolvam bem

“A prevenção é tudo para que uma criança se desenvolva bem. Então, nascer bem, depois amamentar de forma exclusiva, seguir o calendário vacinal, estimular essa criança, brincar, amar essa criança para que a gente possa ter um futuro melhor, um mundo melhor.”

Veja também