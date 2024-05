A- A+

CANAL SAÚDE Dia Mundial da Saúde Digestiva: Saiba como prevenir as doenças gastrointestinais As doenças gastrointestinais estão entre as principais causas de morte e atingem cerca de 20% da população mundial

O Dia Mundial da Saúde Digestiva, em 29 de maio, serve para alertar e conscientizar a população sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce das doenças do aparelho digestivo. Muitas vezes, sintomas corriqueiros como diarreia, refluxo e prisão de ventre, podem estar ligados a problemas de saúde mais sérios e, por isso, esses sinais precisam ser avaliados com cuidado. Segundo dados da Organização Mundial de Gastroenterologia, cerca de 20% da população mundial possuem problemas gastrointestinais. Dentre esses, pelo menos 90% das pessoas não procuram atendimento médico e recorrem à automedicação, o que não é recomendado. As doenças do aparelho digestivo podem ser diversas como infecções gastrointestinais, faringite, gastrite, apendicite, pancreatite, hepatites virais, cânceres, doenças intestinais inflamatórias, doenças digestivas relacionadas ao álcool, doença no fígado, entre outras.



Segundo o Ministério da Saúde, as doenças crônicas gastrointestinais estão entre as principais causas de morte. O câncer de estômago e câncer de cólon estão entre as principais causas de morte, principalmente entre os homens, caracterizando pela formação de tumores que acometem o sistema gastrointestinal. Geralmente, este tipo de câncer é silencioso, aparecendo os sintomas somente em estágios avançados. No entanto, o diagnóstico precoce e tratamento adequado elevam as chances de cura. Por isso as consultas regulares são tão importantes. E para falar sobre o assunto com mais detalhes, Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha 96,7 FM conversou no Canal Saúde com o cirurgião do aparelho digestivo Sérvio Fidney que deu mais detalhes sobre o sistema gastrointestinal.

Cirurgião do aparelho digestivo Sérvio Fidney. Foto: Divulgação



“O sistema gastrointestinal é composto desde a boca até o ânus, então são muitas doenças que acometem esse sistema. Então as questões mais frequentes estão relacionadas à gastrite e ao refluxo, mas também tem doenças sérias, como câncer de estômago, câncer de vesícula, e as doenças hepáticas e o câncer de colo, e o câncer no intestino grosso que é um câncer evitável. Então por isso é muito importante manter um acompanhamento médico, além de métodos de vida mais saudáveis para evitar essas complicações”







“Pode acometer desde o bebê, na primeira infância, desde a fase lactante ainda com os sintomas de refluxo, até o idoso, então é importante a gente ter esse acompanhamento e essa visão desde cedo. Os hábitos de vida que muitas vezes vão conduzir a nossa saúde durante nossa vida, então construir hábitos mais saudáveis é importante, e a primeira coisa é a ingestão de muita água, que é importantíssimo, muitas vezes, a gente esquece de tomar água de forma adequada, somos um país tropical quente e Recife principalmente então a água ajuda a evitar a prisão de ventre, ajuda a intestino a funcionar e evita complicações como pedra nos rins e outros problemas do sistema digestivo”

