Dia Mundial da Saúde e Nutrição: como manter uma alimentação saudável e simples

A- A+

No Dia Mundial da Saúde e Nutrição (31) o alerta é: ter uma boa alimentação é mais do que satisfazer a fome. Uma alimentação saudável tem que incluir o consumo de nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo humano, e isso leva a um aumento da qualidade de vida.

Nesta segunda-feira (31), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a nutricionista Laís Souza, que falou sobre como ter uma alimentação saudável de forma simples.

Acompanhe a entrevista acessando os players abaixo.

Para iniciar a conversa, a nutricionista explicou

“Comer bem não significa comer caro. A gente pode comer bem e ao mesmo tempo economizar. Porque a comida de casa é muito mais em conta do que estar comprando na rua. No iFood ou comprar na rua é muito mais caro.”

Nutricionista Laís Souza/Foto: Divulgação

A nutricionista Laís Souza deu uma dica de como organizar o preparo da comida em uma rotina agitada

“Se for para a gente fazer todos os dias, dá muito trabalho e muitas vezes a gente não tem tempo para isso por causa da correria. Então, se você se programar para fazer essas refeições, num domingo, cozinhar arroz, feijão e uma proteína, você pode congelar em marmitinhas separadas e deixar para ao longo da semana. Já vai facilitar.”

Laís Souza orientou como se deve fazer um lanche da tarde de forma correta

“Tem algumas coisas que podem se associar com a fruta, para que a pessoa também não sinta fome. Podia ser uma maçã, ovo cozido, um sanduíche natural que você pode botar a tarde, porque a tarde é muito longa. E geralmente a gente janta um pouco mais tarde. Então, nunca consuma só uma fruta no lanche, que você vai ficar com fome e chateado”

Ao ser perguntada sobre o quanto de alimento tem que se consumir durante o dia, explicou

“Depende do tipo de esforço que você tem ao longo do dia e do tipo de exercício também. É diferente uma pessoa que faz caminhada, para uma pessoa que faz academia, que faz um crossfit, então cada pessoa tem o seu gasto calórico diário.”

Laís Souza ainda continuou

“Se você trabalha sentado ao longo do dia, está comendo muita gordura, excesso de açúcar, isso tudo vai fazer com que você tenha tendência de ganhar peso, principalmente gordura abdominal.”

Veja também