Dia Mundial de Combate à Osteoporose: Médica fala sobre a doença

A osteoporose é um importante problema de saúde pública, afetando centenas de milhares de pessoas em todo o mundo, predominantemente a mulher na pós- menopausa. Estima-se que uma a cada três mulheres com idade superior a 50 anos, em todo o mundo, apresentará uma fratura por fragilidade óssea, ou seja, aproximadamente 9 milhões ao ano. Para falar sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM 96.7, conversou com a médica Etelvina Vaz, ortopedista do Instituto de Ortopedia e Trauma de Pernambuco, nesta sexta-feira (20), no Canal Saúde.

Foto: divulgação

Durante a entrevista, a especialista explicou o que é osteoporose.

“A osteoporose é um distúrbio ósseo metabólico, que é mais frequente nas mulheres, principalmente no período da menopausa e pós-menopausa, porque a influência dos hormônios nesse nesse sentido acelera mais em relação ao homem. O homem também tem osteoporose e o mais importante é que a osteoporose é 100% prevenível. A gente já sabe que ela está para acontecer, nessa faixa etária, em torno dos 50 anos em geral, apesar de ter exeções”, destacou.

A médica também falou que existe mapeamento genético para quem tem predisposição genética para ter a doença.

“Temos como fazer o mapeamento genético. hoje, a gente tem tecnologia para fazer isso. Então realizamos um mapeamento genético e vai já antecipar mais ainda se o paciente tem alta tendência a desenvolver osteoporose ou não, mas o mais importante na prevenção é o estilo de vida,” alertou.

