Dia Mundial de Hipertensão Arterial

A- A+

Neste dia 17 de maio, o mundo se une para conscientizar sobre a hipertensão arterial, uma condição que afeta bilhões de pessoas globalmente. A hipertensão, conhecida como pressão alta, é um fator de risco significativo para doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais e outras complicações graves de saúde. O tema deste ano destaca a importância do controle da pressão arterial para a saúde do coração.

A hipertensão muitas vezes não apresenta sintomas claros, o que a torna ainda mais perigosa. Por isso, é fundamental realizar medições regulares da pressão arterial e adotar um estilo de vida saudável. A hipertensão arterial é uma enfermidade crônica que aponta os níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais ou ultrapassam 14 por 9.

Pessoas com mais de 20 anos de idade devem aferir a pressão ao menos uma vez por ano. Se houver casos de pessoas com pressão alta na família, deve-se medir no mínimo duas vezes por ano. A prevenção pode ser feita, basicamente, de duas formas: impedir que a hipertensão se agrave ou prevenir que o paciente desenvolva a doença. Sem o tratamento, o aumento da pressão arterial pode causar a perda gradual da visão, AVC (acidente vascular cerebral), ataque cardíaco, demência vascular e insuficiência renal. Quando controlada, os riscos diminuem e os pacientes podem ter uma boa qualidade de vida. Para falar mais sobre o assunto, Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde com o médico cirurgião cardiovascular do Real Instituto de Cirurgia Cardiovascular (Ricca), João Paulo II que deu mais detalhes sobre a hipertensão.

Médico cirurgião cardiovascular do Real Instituto de Cirurgia Cardiovascular (Ricca), João Paulo II . Foto: Divulgação



“A hipertensão é uma condição importante de saúde, talvez tenha as comorbidades mais relevantes e que vão impactar ao longo de uma vida inteira, podendo começar a acometer as pessoas já na fase mais infantil. Já existem mais de 1 bilhão de seres humanos que têm hipertensão no mundo. Então é uma doença de extrema relevância e há repercussões dela ao longo da vida, principalmente quando começa numa fase muito precoce. Ela traz consequências sérias que podem acometer o sistema nervoso, o próprio sistema cardiovascular, aumentando o estresse nas artérias e agredindo os rins. Uma série de consequências danosas que precisam ser investigadas, adequadamente tratadas para que os pacientes não vivam as consequências dessa doença.”



O médico falou um pouco mais sobre a doença

“A maioria das pessoas vão ter o que a gente chama de hipertensão essencial. Ela é primária. Ou seja, é uma condição onde o paciente por favorecimento genético e hábito de vida vai fazê-lo ficar hipertenso, que é ter os níveis pressóricos acima do que a gente chama de 14 por 9. E aí esses pacientes estão submetidos a maior risco. E os pacientes que têm regime de pressão à cima desses níveis, eles apresentam mais consequências ao longo da vida de doenças advindas e complicações deste regime pressórico alto.”



Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o link abaixo.

https://open.spotify.com/episode/4K8ZlDyrAXne6PN4HA7dQC?si=ehIQG7sWQbiqAwHEGswrIw&nd=1&dlsi=0888997552e4403c

Veja também

SHOW NU'ZS duo canta Roberto e Erasmo no Teatro de Santa Isabel