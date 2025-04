A- A+

AUTISMO Dia Mundial do Autismo: como identificar e como se adequar à vida do autista Designada pela ONU, a data alerta para a importância do diagnóstico precoce

Neste Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo (2), a data alerta para o diagnostico precoce. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição de saúde caracterizada por desafios em habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação não-verbal.

Segundo a psicóloga Elizabeth Chagas, “O autismo é um transtorno no neurodesenvolvimento e que afeta principalmente a comunicação, a interação social e os comportamentos.”.

Nesta quara-feira (2), Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a psicóloga e coordenadora do Grupo Acolher Elizabeth Chagas, que falou sobre como identificar e como se adequar à vida do autista.

Acompanhe a entrevista nos players abaixo

Elizabeth Chagas falou sobre a importância do diagnóstico precoce

“Há importância em entender sobre esse diagnóstico precoce, para que a gente possa intervir precocemente e ajudar no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente e até algumas pessoas que ultimamente vem tendo de forma mais tardia.”

Psicóloga Elizabeth Chagas/Foto: Divulgação

Ao ser perguntada sobre o aumento de casos de autismo, a psicóloga explicou

“Hoje a gente fala muito sobre esse número crescente do diagnóstico, mas na verdade está muito mais voltado ao conhecimento. Isso ajuda a identificar os sinais precocemente para que a gente consiga procurar uma ajuda breve para conseguir esse diagnóstico e essa intervenção de forma precisa e rápida.”

A psicóloga e coordenadora do Grupo Acolher falou sobre os principais sinais do autismo

“As crianças que estão dentro do espectro geralmente vão apresentar algumas dificuldades de comunicação, dificuldades de interação social, de buscar o outro, de fazer contato visual, de fazer essa aproximação do outro.”

Elizabeth ainda continuou

“Então elas vão começar a apresentar comportamentos repetitivos, interesses restritos, fazer flapzinho com as mãos, buscar brincar com algumas coisas que de forma não funcional, então a gente começa a observar que essa criança não está dentro de um desenvolvimento esperado para idade.”

A psicóloga Elizabeth Chagas ainda orientou sobre o que fazer quando perceber características de autismo em uma criança

“Começou a identificar alguns sinais, você pode levar o seu filho num pediatra, pode tentar um encaminhamento para ir para um neuropediatra, fazer uma avaliação com um neuropsicólogo também, para que você consiga já chegar com algumas informações paraa esse neuropediatra.”

Elizabeth ainda continuou

“O neuro vai avaliar de acordo com o suporte que essa criança precisa, mas geralmente eles precisam de encaminhamentos para psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicomotricidade, musicoterapia, fisioterapia, e aí vai depender do nível que essa criança se encaixa e quais são as dificuldades apresentadas por ela.”

Veja também