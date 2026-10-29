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Canal Saúde DIA MUNDIAL DO AVC: crescimento de casos entre adultos jovens acende alerta para prevenção e reconhe Neurologista destaca a influência do estilo de vida moderno, aponta os sinais de emergência e reforça que "cada minuto importa" na prevenção de sequelas

Nesta terça-feira (29), é o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC), uma data que chama a atenção para a prevenção, o diagnóstico precoce e a redução de sequelas da doença que mais mata e invalida no Brasil e no mundo. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância de adotar hábitos saudáveis e de reconhecer imediatamente os sinais de emergência.

Os cuidados com a saúde ao longo da vida são fundamentais para proteger os vasos sanguíneos e o cérebro. O diagnóstico rápido e o encaminhamento de urgência a um serviço especializado podem salvar vidas e evitar incapacidades permanentes.

No Dia Mundial do AVC, o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a neurologista e professora da Faculdade Afya, Thaís Gemir Magalhães, que falou sobre o aumento de casos de AVC adultos jovens, na faixa do 50 anos, e as formas de socorro imediato.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Thaís Gemir Magalhães iniciou a entrevista destacando a mudança no perfil dos pacientes acometidos pelo AVC.

“A gente tem uma mudança desse número: no Brasil, a maioria dos AVCs isquêmicos vem ocorrendo na faixa etária entre 40 e 49 anos. A população vem se tornando mais susceptível a fatores de risco como pressão alta, diabetes, colesterol elevado, obesidade, sedentarismo, fumo e uso de álcool. Esse mundo acelerado e do fast food, com rotinas voltadas exclusivamente ao trabalho, faz a pessoa esquecer da saúde, o que reflete nesse número crescente de pacientes jovens nos hospitais.”

Ao detalhar que as causas do AVC vão além da alimentação e envolvem o sistema cardiovascular e aspectos hormonais, a especialista reforçou a necessidade de investigação médica ampla.

“Não é só cuidar do corpo, também tem que cuidar do coração. Coração e cérebro andam juntinhos: uma arritmia cardíaca ou problemas de coagulação como a trombofilia podem gerar um trombo que vai para o cérebro. Mulheres com enxaqueca com aura, gestantes, puérperas ou em uso de anticoncepcionais à base de estrogênio também possuem risco aumentado. Já os homens historicamente apresentam índices um pouco maiores por serem mais sedentários e expostos ao álcool e tabaco, mas o estresse do trabalho vem aproximando os dois sexos.”

A neurologista alertou sobre a urgência no reconhecimento dos sintomas e apresentou uma regra prática de três passos para que qualquer pessoa identifique a ocorrência da lesão no cérebro.

“Nossa campanha reforça que ‘AVC: cada minuto importa’. Se o paciente com AVC isquêmico chegar na emergência em até 4 horas do início dos sintomas, podemos aplicar uma medicação na veia chamada trombolítico para desobstruir o vaso e minimizar as sequelas. Para a população reconhecer rápido, existem três ações simples: peça para a pessoa sorrir, peça para cantar uma música e peça para abraçar. Se houver qualquer alteração na boca, na fala ou na força dos braços, acione o SAMU pelo 192 ou vá imediatamente a uma emergência neurológica.”

Por fim, Thaís Gemir Magalhães enfatizou a irreversibilidade do tecido cerebral destruído e a importância da reabilitação intensiva nos primeiros meses pós-evento.

“O tecido do cérebro é um dos que não conseguimos regenerar na sua totalidade; se a célula morreu, tempo é cérebro. Os primeiros seis meses após o AVC são essenciais para a reabilitação com fisioterapia e fonoaudiologia, que é quando o cérebro ainda consegue criar novas sinapses. Mas o mais importante é a prevenção: depois que o sintoma se instala e o tempo passa, não temos como reverter totalmente a doença.”

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