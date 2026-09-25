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Canal Saúde Dia Mundial do Pulmão reforça cuidados com a saúde respiratória em todas as fases da vida Pneumologista alerta para sinais que não devem ser ignorados, chama atenção para os riscos dos cigarros eletrônicos e destaca a importância da prevenção desde a infância

Nesta sexta-feira (25), o Dia Mundial do Pulmão reforça a importância de cuidar da saúde respiratória durante toda a vida. Com o tema “Uma vida inteira de saúde pulmonar”, a campanha de 2026 destaca que a prevenção, o diagnóstico precoce e os cuidados com os pulmões devem começar ainda na infância e se manter em todas as fases da vida.

O pulmão trabalha de forma contínua desde o nascimento e é responsável por realizar as trocas gasosas que garantem o fornecimento de oxigênio ao organismo. Apesar de sua função essencial, muitas vezes a saúde pulmonar é negligenciada e sintomas respiratórios persistentes acabam sendo considerados normais.

Entre os sinais que merecem atenção estão tosse crônica, falta de ar, chiado no peito, cansaço aos esforços e infecções respiratórias recorrentes. A identificação precoce desses sintomas pode contribuir para o diagnóstico e o acompanhamento adequado de diferentes doenças no pulmão.

Nesta sexta-feira (25), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversa, no Canal Saúde, com a médica pneumologista Maristela Machado, do Intensiva Day Hospital, em Caruaru, sobre os cuidados com a saúde respiratória, os sinais de alerta e os riscos relacionados ao uso de cigarros eletrônicos.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:







Maristela Machado explicou que o pulmão costuma ser esquecido justamente por ser um órgão interno e trabalhar de forma automática e contínua. Segundo a pneumologista, esse desconhecimento pode contribuir para comportamentos que prejudicam a saúde respiratória.

“O pulmão ele é um órgão... a gente nem lembra que tem pulmão, porque o tempo inteiro a gente trabalha e o pulmão trabalha o tempo inteiro. [...] A gente respira o tempo inteiro desde a hora que nasce e a gente sobrevive pouquíssimos minutos sem respirar. No entanto, a gente não lembra do pulmão [...] e muitas vezes a gente acaba prejudicando o pulmão por esse desconhecimento.”

A especialista também chamou atenção para os sinais de gravidade durante crises respiratórias em crianças, especialmente nos casos de asma. Ela orientou pais e cuidadores a observarem a postura da criança quando há dificuldade importante para respirar.

“A criança tem asma... e chega um momento em que ela não consegue mais ficar deitada, ela quer ficar sentada com os bracinhos apoiados sobre a mesa... ela não consegue deitar. Esse é um sinal de gravidade... Percebeu que a crise não melhorou, que a criança continua sentadinha com os bracinhos em cima da mesa, é melhor levar no pronto atendimento, porque isso significa uma gravidade maior.”

Durante a entrevista, Maristela Machado também alertou para os riscos associados aos cigarros eletrônicos. De acordo com a médica, além do potencial de dependência, a inalação de substâncias presentes nesses dispositivos pode provocar lesões graves no pulmão.

“O dispositivo eletrônico... ele é muito mais viciante, porque o fabricante ele controla a quantidade de substância... e coloca ali dentro a quantidade que ele quiser. [...] Agora veja, você vai usar uma substância que é um óleo para poder dar um aroma, dar um cheiro, dar uma cor, e que destrói essa membrana... A gente tem tido muitos casos de adolescentes com lesão pulmonar aguda que fazem insuficiência respiratória, morte e fibrose pulmonar pelo excesso de uso dos cigarros eletrônicos.”

A pneumologista reforçou ainda que a tosse persistente não deve ser encarada como algo normal, principalmente quando permanece por semanas. Segundo ela, o sintoma pode estar relacionado a quadros mais simples, mas também pode indicar doenças que exigem investigação e tratamento.

“Não despreze uma tosse crônica, tá? Não despreze. Ah, eu sempre... Pode ser uma doença do refluxo, que pode melhorar muito, pode ser uma asma... mas pode ser uma coisa mais grave. Pode ser uma tuberculose, pode ser uma fibrose pulmonar, pode ser uma bronquectasia e até um câncer de pulmão. Então, não despreze uma tosse crônica, faça uma avaliação com o médico... se persistir com falta de ar e tosse crônica.”

Além da atenção aos sintomas, a prevenção é uma das principais estratégias para preservar a saúde dos pulmões. Evitar o tabagismo e a exposição à fumaça, manter a vacinação de acordo com a faixa etária e as condições clínicas, reduzir a exposição a poluentes e manter acompanhamento médico quando houver diagnóstico de doenças respiratórias estão entre os cuidados recomendados.

A especialista ressalta que a atenção à saúde pulmonar deve fazer parte da rotina em todas as idades. O acompanhamento adequado diante de sintomas persistentes permite identificar problemas de forma mais precoce e adotar medidas para preservar a capacidade respiratória e a qualidade de vida.

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