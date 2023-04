A- A+

A hipertensão arterial é um problema comum na população brasileira. É tão comum quanto perigosa. Por isso,uma data para lembrar da importância da prevenção e dos cuidados. Neste 26 de abril comemora-se o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial! A alimentação tem papel essencial na busca pela saúde, juntamente com a atividade física regular. Para falar sobre o assunto, Jota Batista, apresentador da Rádio Folha FM 96,7, conversou, no Canal Saúde desta quarta-feira (26), com o cardiologista e professor Domingos Melo.

Durante a entrevista o especialista explicou que existem dois tipos de classificação para a hipertensão arterial.

“A gente classifica a hipertensão arterial em dois tipos, a chamada hipertensão primária, que é aquela hipertensão que você adquire pela linhagem familiar. A outra é a hipertensão secundária, que as pessoas desenvolvem devido a terem outras doenças, como por exemplo, doenças hormonais, doenças renais,” disse.

Domingos Melo. Foto: divulgação.

Sobre o diagnóstico, o cardiologista salientou a importância da aferição regular da pressão arterial.

“O exame que se faz é a verificação da pressão arterial seguindo aqueles preceitos de como fazer uma boa aferição,” finalizou.

Você acessa a entrevista na íntegra através do player abaixo.



https://open.spotify.com/episode/1aucvdIpncw2ikb2kfzn46?si=nm5-ZNFXR8-G1r5hTBpVHQ





