INCLUSÃO Dia Nacional do Braille é lembrado no Programa Resgatando a Cidadania; ouça O apresentador Domingos Sávio fala do patrono da educação de cegos no Brasil.

No programa Resgatando a Cidadania deste sábado (8), o apresentador Domingos Sávio trouxe ao debate o Dia Nacional do Braille, comemorado em 8 de abril, data do nascimento de José Álvares de Azevedo, patrono da educação de Cegos no Brasil.

Os convidados do programa foram o professor Antônio Muniz, da Associação Pernambucana de Cegos e membro da Comissão Brasileira do Braille; o professor Adilson Corlassoli, presidente da União de Cegos do Rio Grande do Sul; Glicélio Ramos, coordenador da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, além das professoras de educação especial Maria Madalena, de Tocantins, e Maria Eunice, de Goiás.

O programa Resgatando a Cidadania é apresentado todo sábado ao meio dia e o conteúdo pode ser acompanhado a qualquer momento, na plataforma de áudio de sua preferência pelo podcasts Folha de Pernambuco/ InclusãoeAcessibilidade.

Link abaixo e ouça o programa completo:

