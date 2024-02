A- A+

CANAL SAÚDE Diabetes tem índices pandêmicos no brasil O Brasil é o quinto país em incidência de diabetes no mundo

A obesidade e a má alimentação têm contribuído para que o número de diabéticos no Brasil e em outros países crescesse a ponto da doença ser considerada uma pandemia não infecciosa. Pesquisa Vigitel Brasil 2023 identificou que o diagnóstico de diabetes na população adulta das capitais brasileiras aumenta de acordo com a idade dos entrevistados, entre quem tem mais de 65 anos, 30,3% têm diabetes. O Brasil é o quinto país em incidência de diabetes no mundo, ficando atrás de China, Índia, Estados Unidos e Paquistão.

A pandemia da Covid-19, no Brasil, contribuiu para um cenário da Diabetes mais alarmante, por conta da alimentação incorreta neste período de quarentena, inclusive sem atividade física, se torna uma junção muito prejudicial para a saúde. Em paralelo ao uso de medicamentos para o controle da doença, a cirurgia metabólica surge como uma proposta mais definitiva de tratamento. Em 2017, o Conselho Federal de Medicina passou a reconhecer a cirurgia metabólica como um método eficiente para diabetes tipo 2. Trata-se de um procedimento cirúrgico no trato gastrointestinal, em que o paciente passa por uma mudança no aparelho digestivo, semelhante ao bypass gástrico, promovendo alterações na produção de hormônios gastrointestinais, que conseguem regular melhor a patologia. Assim como na cirurgia bariátrica, há critérios para passar pela cirurgia metabólica, que são conviver com a diabetes mellitus tipo 2 há menos de 10 anos, ter IMC entre 30 kg/m² e 34,9 kg/m², estar entre os 30 e 70 anos e não ter contraindicações para a cirurgia.

Para abordar o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha, conversou no Canal Saúde com o médico José Câmara, Coordenador do Centro de Obesidade e Diabetes no Hospital Santa Joana Recife e Presidente Pernambuco da SBCBM (Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica).

Médico cirurgião José Câmara. Foto: Divulgação

O especialista explicou um pouco sobre o que é a diabetes



“O que é a diabetes? A diabetes tem mais de um tipo, na verdade, são atribuídos até cinco tipos, mas os tipos mais comuns são o diabetes tipo 2 que acomete aproximadamente 90% dos casos de diabetes e o segundo mais comum é o tipo 1. O tipo 2 acontece mais comumente em pessoas com o passar da idade, e é muito relacionada também à obesidade. O que acontece nesse caso de diabetes é que o pâncreas, que é um órgão que nós temos que fica por trás do estômago e o pâncreas ele produz a insulina. Então os pacientes quando eles vão se tornar diabéticos é como se o nosso organismo começasse a ficar resistente a essa insulina (auxilia no transporte do açúcar do sangue para as células do corpo) e posteriormente esse pâncreas fica sobrecarregado e começa a produzir cada vez menos insulina”



O Médico José Câmara também explicou sobre os pacientes que podem fazer a cirurgia bariátrica como forma de obter melhora na diabetes e na qualidade de vida

“A cirurgia bariátrica é indicada quando o paciente tem IMC maior do que 40, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma outra doença conhecida por ela e mesmo que as taxas estejam normais ou que não tome nenhuma medicação. Com a obesidade grau 3, que já é considerada uma obesidade mais grave, ela com certeza é indicada a cirurgia, ela é a que se chamava comumente de obesidade mórbida, a obesidade antes dessa que é o grau 2 com o IMC acima de 35, se o paciente tiver pelo menos uma doença ligada a obesidade a gente também indica a cirurgia, as doenças ligadas à obesidade, a gente chama de comorbidade e a diabetes é uma delas. Então no grau 1 que a obesidade mais leve, ou seja, IMC acima de 30 se o paciente for diabético tipo 2, há pelo menos dois anos e não tem uma resposta adequada ao tratamento e também esteja ali na faixa etária entre 18 e 70 anos esse paciente, ele também pode ser considerado apto para cirurgia”



