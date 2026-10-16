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Canal Saúde Diagnóstico precoce e prevenção são essenciais no combate ao câncer gastrointestinal Cirurgião oncológico esclarece quando realizar endoscopia e colonoscopia, explica fatores de risco e reforça a importância de investigar sintomas recorrentes.

Entre as principais causas do surgimento dos cânceres gastrointestinais - que afetam os órgãos do sistema digestivo, que vão desde a cavidade abdominal e o esôfago até o ânus - estão a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo e o consumo regular de bebidas alcoólicas.

Para falar sobre o assunto, o cirurgião oncológico e intensivista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Dr. Tarcísio Reis, foi entrevistado no Canal Saúde, desta sexta-feira (16). A conversa foi conduzida pelo âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista. Durante a entrevista, o especialista acendeu alguns alertas, como a importância do diagnóstico precoce e os cuidados necessários para com a alimentação.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

De início, o cirurgião oncológico explicou que a chave para identificar um problema grave está na persistência dos sintomas ao longo do tempo, orientando que o primeiro passo é buscar a avaliação de um clínico geral.

"A primeira questão é se a queixa é persistente. Se o paciente relata que saiu para comer alguma coisa e se sentiu empachado, isso não é motivo, claro, para uma preocupação de forma isolada, mas se isso se repete ao longo de dias, de semanas, se isso vem associado a vômito, perda de peso, se há dor abdominal que persiste, é evidente que precisa ser buscada uma ajuda, buscada uma investigação", afirmou o profissional.

Dr. Tarcísio Reis. Cirurgião oncológico e intensivista.

Na sequência, o especialista desmentiu uma ideia que está muito difundida na sociedade, a de que o câncer é predominantemente hereditário, além de acender um alerta sobre a importância do cuidado com a alimentação.

"Nós temos em torno de 85% a 90% dos tumores que não têm uma relação totalmente genética. São muito mais causadas por fatores ambientais. Nós estamos morrendo pela boca, pelo que a gente come. Alimentos ultraprocessados são considerados, hoje em dia, grandes vilões. Além disso, mais de 20 a 30 tipos de cânceres estão diretamente relacionados à obesidade", afirmou o especialista.

O Dr. Tarcísio detalhou, ainda, a regra prática para antecipar exames de triagem, como a colonoscopia e a endoscopia, a fim de garantir o diagnóstico de lesões em estágios iniciais.

"A primeira endoscopia de triagem deve ser realizada, se o indivíduo não tem sintomas, por volta dos 45-50 anos. A colonoscopia também. Mas para aqueles indivíduos que têm familiares com histórico de câncer colorretal ou câncer de estômago, esse exame precisa ser antes, em torno de 10 anos antes da idade do familiar que teve câncer", disse o profissional.

O intensivista também destacou o impacto positivo do tratamento medicamentoso da bactéria H. pylori na diminuição da incidência de tumores no estômago.

"É uma bactéria que tem uma relação direta com a inflamação crônica e que leva ao câncer no estômago. Quem é portador de H. pylori deve ser tratado, sim. E isso tem sido impactado em grande parte pelo tratamento rotineiro que tem sido feito para os portadores, e isso sem dúvida tem impactado na redução das taxas de surgimento do câncer de estômago", finalizou o especialista.

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