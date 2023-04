Diagnóstico precoce e tratamento adequado podem evitar até 80% dos casos de cegueira

As principais dificuldades para o diagnóstico precoce de vários problemas de saúde, inclusive de visão, são: a falta de acesso adequado ao atendimento, que ainda é comum em várias partes do país, e a cultura de deixar para buscar ajuda somente quando já existe um sintoma que está incomodando bastante. É importante alertar que a melhor maneira de evitar a perda da visão é com o diagnóstico precoce, que leva a um tratamento adequado e eficiente. Para falar sobre o assunto, o âncora da Rádio Folha FM 96,7, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde desta sexta-feira (28), com a oftalmologista Carolina Lessa, especialista em córnea.