Dias de chuva e sol, umidade e calor: como ficam as alergias respiratórias?

Para quem sofre de rinite alérgica, as mudanças de clima, ora chove, ora faz sol, isso é muito prejudicial à saúde. Ambientes muito úmidos não são os mais adequados e favorecem quadros alérgicos. Espirros e coriza são sintomas da rinite em tempo quente no verão e precisam de tratamento. O choque térmico, ao transitar do calor para um ambiente climatizado (da rua para o carro, por exemplo), favorece crises alérgicas.

Durante o tempo de sol atual, que vem se alternando com algum momento de chuva, os alérgicos são afetados e isso interfere no seu dia a dia, no sono, nas atividades de trabalho e etc.

Quem sofre com rinite alérgica que tem uma origem genética, crônica, deve ser acompanhado por um otorrino, para uso de medicamentos, lavagens nasais, entre outras condutas indicadas. A residência deve ser iluminada, para que o sol possa entrar, limpa e livre-se da poeira e de tudo que possa juntar ácaros, como tapetes e cortinas.

Para falar sobre o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM conversou no Canal Saúde com o médico Corintho Viana, otorrinolaringologista.

Médico otorrinolaringologista Corintho Viana. Foto: Divulgação

O especialista explicou algumas causas de alergias respiratórias frequentes neste clima quente intenso que vivemos

"Estamos passando por um momento de clima muito quente e praticamente todos os lugares em que nós andamos já encontramos um ar-condicionado. Então você sai da rua com um calorão Infernal, sai do carro, sai do transporte público com calor muito intenso e a gente entra em um local que normalmente tem ar condicionado. E essa mudança de temperatura para o paciente que tem problema nasal, ela vai sim repercutir, vai causar obstrução e às vezes causa rinite pode até causar uma sinusite mesmo, e para quem tem obstrução vai causar uma dificuldade e quando esse paciente tem tendência a asma se torna pior. Então vai criar secreção e a secreção induz a asma e vai trazer um desconforto ao paciente.”

O médico também explicou algumas diferenças entre rinite e sinusite

“Normalmente aquela coceira muito frequente, que a pessoa espirra muito e que quando acontece a mudança do clima já fica cheio de secreção, junto com muito espirro e às vezes não respira direito é a famosa rinite. A rinite é uma inflamação ou uma alergia, uma infecção até do nariz. Quando a gente fala da sinusite a gente fala das cavidades paranasais que tem ao lado do nariz que é o seio maxilar, seio frontal e outras cavidades. E essas cavidades podem inflamar e causar o sintoma como se fosse uma rinite mais avançada, hoje a gente até considera toda a sinusite uma rinossinusite, porque em geral começou com rinite então a rinite avança para uma sinusite.”



