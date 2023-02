Dicas para prevenir lesões no Carnaval

A- A+

Para quem brinca no Carnaval, é importante tomar cuidados com a saúde, principalmente quando se trata de lesões musculares, que são mais comuns do que a maioria das pessoas imagina. E ainda tem o folião sedentário, que passa o ano sem realizar atividades físicas e se joga na folia sem nenhum cuidado. Para falar sobre o assunto, o apresentador Jota Batista conversou com a fisioterapeuta Alessandra Boaviagem, coordenadora do curso de fisioterapia da Faculdade Central do Recife (Facen), no Canal Saúde desta quinta-feira (16).



A especialista começou por explicar o sedentarismo, que faz com que o indivíduo tenha um gasto calórico reduzido.

O ideal é que a pessoa mantenha um ritmo de atividade física durante todo o ano: não ser sedentário. O sedentarismo - a ausência de atividade física - aumenta as chances de lesão”, afirmou. Escreva a legenda aqui

Alessandra Boaviagem falou, também, sobre o que os foliões podem fazer para evitar lesões durante o Carnaval.

Admitindo que o folião é sedentário e vai brincar o Carnaval, o ideal é que, antes de sair para a folia, ele faça um alongamento. Alongamentos gerais, na maioria das articulações e dos músculos do corpo, com o objetivo de proporcionar uma maior agilidade, uma elasticidade que, consequentemente, previne lesões”, orientou a fisioterapeuta.



Você acessa a entrevista na íntegra clicando no player abaixo ou no seu agregador de podcast preferido.



