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Canal Saúde Dificuldade na concentração: excesso de telas ou transtorno? Especialista explica como diferenciar impactos do uso exagerado de tecnologia de possíveis transtornos do neurodesenvolvimento.

Dificuldade de concentração, irritabilidade, atraso na fala, agitação excessiva, isolamento social e mudanças no comportamento têm chamado a atenção de pais e educadores. Em uma rotina cada vez mais conectada a celulares, tablets e videogames, cresce também a preocupação sobre os impactos do excesso de telas no desenvolvimento infantil.

Embora o uso exagerado da tecnologia possa provocar alterações importantes no comportamento de crianças e adolescentes, é preciso cautela antes de associar esses sinais a transtornos como Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) ou Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Nesta quarta-feira (13), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a psicóloga e neuropsicóloga Natália Lima, que falou sobre como o uso de telas pode atrapalhar o desenvolvimento infantil.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Segundo a especialista, a desatenção não significa, necessariamente, a existência de um transtorno neurológico.

“Um déficit de atenção pode ser característico do TDAH, mas também pode estar relacionado ao excesso de telas e ao impacto da tecnologia no funcionamento neuropsicológico e comportamental das pessoas”, afirmou.

A neuropsicóloga também alertou sobre os riscos do autodiagnóstico feito com base em conteúdos das redes sociais.

“As redes sociais devem servir para conscientizar e incentivar a busca por um especialista. O que aparece na internet é apenas um recorte e não substitui uma avaliação adequada”, explicou.

Ao comentar os impactos das telas e da inteligência artificial nos hábitos de aprendizagem, a especialista destacou que a tecnologia deve funcionar como apoio, e não substituir processos importantes para o desenvolvimento cognitivo.

“A tecnologia deve ser uma aliada, mas não pode substituir a leitura, a escrita e o exercício do pensamento. Quanto mais usamos os recursos cognitivos, mais aprendemos”, ressaltou.

Por fim, a especialista explicou quais sinais indicam que o uso da tecnologia pode ter ultrapassado limites saudáveis e evoluído para um quadro de dependência.

“O principal sinal é quando o uso excessivo começa a gerar impactos na rotina, como deixar de dormir ou de realizar atividades importantes por causa da tecnologia”, concluiu.

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