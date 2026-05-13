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Canal Saúde

Dificuldade na concentração: excesso de telas ou transtorno?

Especialista explica como diferenciar impactos do uso exagerado de tecnologia de possíveis transtornos do neurodesenvolvimento.

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Foto: Canva

Dificuldade de concentração, irritabilidade, atraso na fala, agitação excessiva, isolamento social e mudanças no comportamento têm chamado a atenção de pais e educadores. Em uma rotina cada vez mais conectada a celulares, tablets e videogames, cresce também a preocupação sobre os impactos do excesso de telas no desenvolvimento infantil.

Embora o uso exagerado da tecnologia possa provocar alterações importantes no comportamento de crianças e adolescentes, é preciso cautela antes de associar esses sinais a transtornos como Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) ou Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Nesta quarta-feira (13), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a psicóloga e neuropsicóloga Natália Lima, que falou sobre como o uso de telas pode atrapalhar o desenvolvimento infantil.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Segundo a especialista, a desatenção não significa, necessariamente, a existência de um transtorno neurológico.

“Um déficit de atenção pode ser característico do TDAH, mas também pode estar relacionado ao excesso de telas e ao impacto da tecnologia no funcionamento neuropsicológico e comportamental das pessoas”, afirmou.

A neuropsicóloga também alertou sobre os riscos do autodiagnóstico feito com base em conteúdos das redes sociais.

“As redes sociais devem servir para conscientizar e incentivar a busca por um especialista. O que aparece na internet é apenas um recorte e não substitui uma avaliação adequada”, explicou.

Ao comentar os impactos das telas e da inteligência artificial nos hábitos de aprendizagem, a especialista destacou que a tecnologia deve funcionar como apoio, e não substituir processos importantes para o desenvolvimento cognitivo.

“A tecnologia deve ser uma aliada, mas não pode substituir a leitura, a escrita e o exercício do pensamento. Quanto mais usamos os recursos cognitivos, mais aprendemos”, ressaltou.

Por fim, a especialista explicou quais sinais indicam que o uso da tecnologia pode ter ultrapassado limites saudáveis e evoluído para um quadro de dependência.

“O principal sinal é quando o uso excessivo começa a gerar impactos na rotina, como deixar de dormir ou de realizar atividades importantes por causa da tecnologia”, concluiu.

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