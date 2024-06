A- A+

DINOSSAUROS Dinossauros: Maior exposição da América Latina chega ao RioMar Recife com entrada gratuita A maior Exposição de Dinossauros da América Latina, com 40 réplicas em tamanho real, inédita em Pernambuco, pode ser visitada a partir de domingo(30) e durante julho, no RioMar

A maior exposição de dinossauros da América Latina, inédita em Pernambuco, com 40 réplicas dos animais em tamanho real, com sons e movimentos realistas, vai poder, ser visitada, a partir do próximo domingo, dia 30 de junho, e por todo mês de julho. A atração “Mundo dos Dinossauros RioMar” vai estar na Praça de Eventos 1, no Piso L1 do Shopping. O acesso é gratuito, e as inscrição, através do App do RioMar Recife, já podem ser realizadas.

“Mundo dos Dinossauros RioMar”, uma das atrações da temporada de férias do Shopping , é uma exposição interativa e educativa, que transporta as pessoas para o habitat natural dessas espécies, em uma experiência única. Entre as estrelas da mostra, estão alguns dos mais icônicos dinossauros já conhecidos pela ciência, como o Tyrannosaurus Rex, o mais famoso da espécie de todos os tempos e um dos maiores carnívoros da história, além do Velociraptor e o Triceratopo.

Exposição de Dinossauros/Foto: Roberto Abreu

A exposição no RioMar Recife também vai contar com espécies que habitaram o território brasileiro, como o Tapuiasauros Macedoi, com seus 6 metros de altura e 14 metros de comprimento, e o Staurikosaurus Pricei, o primeiro dinossauro brasileiro a ser descrito, cujos fósseis foram encontrados no Rio Grande do Sul.

A mostra conta ainda com o Oxalaia Quilombensis, maior dinossauro já encontrado no Brasil, descoberto em 2011, no Maranhão. Sua réplica em versão animatrônica promete impressionar os espectadores.

“Mundo dos Dinossauros RioMar” busca educar o público sobre a história e a importância da espécie. Com réplicas que reproduzem fielmente os sons e movimentos dos animais, os visitantes terão a oportunidade de aprender sobre a evolução dessas criaturas e seu papel no ecossistema terrestre.

A exposição ficará localizada na Praça de Eventos 1, no Piso L1 do RioMar Recife, com funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 21h; e domingos e feriados, das 12h às 20h. Além dos dinossauros presentes na Praça de Eventos 1, o RioMar Recife também terá a presença dos animais na área externa e em outros pisos do empreendimento.

Como participar

Para ter acesso à exposição, o cliente deve baixar gratuitamente o aplicativo do RioMar Recife, disponível para Android e iOS, ir na sessão “eventos”, clicar no link “Mundo dos Dinossauros RioMar”, preencher os dados, selecionar o dia e adquirir o QR Code. No dia agendado, o participante deve apresentar o ingresso digital ao acessar a entrada do evento.

Serviço:

Exposição "Mundo dos Dinossauros"

Local: Praça de Eventos 1, no Piso L1 do RioMar Recife

Data de início: 30 de junho

Horário: segunda-feira a sábado, das 10h às 21h; e domingos e feriados, das 12h às 20h

Entrada: Gratuita, mediante inscrição no App do RioMar Recife

