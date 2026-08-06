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CANAL SAÚDE Distrações tecnológicas afetam a concentração e a produtividade no trabalho Especialista explica como estimular o cérebro para reduzir distrações, melhorar a produtividade e fortalecer a atenção no ambiente profissional

O avanço da tecnologia transformou a rotina de trabalho, porém, também trouxe um desafio que vem sendo cada vez mais comum: se concentrar diante do excesso de telas. Aplicativos de conversa, redes sociais, ferramentas de inteligência artificial e outras distrações digitais têm a capacidade de tirar sua atenção, o que pode comprometer o seu desempenho na sua vida profissional.

A dificuldade em permanecer focado em uma única tarefa, agravada pelo excesso de telas, favorece a chamada multitarefa, hábito que pode reduzir a produtividade e aumentar a sensação de sobrecarga. Além disso, a alternância frequente entre diferentes atividades prejudica a memória, o raciocínio e a capacidade de concluir tarefas com eficiência.

Nesta quinta-feira (6), o âncora da Rádio Folha FM 96,7, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a neuropsicopedagoga Andréa Negreiros, que falou sobre como educar o cérebro para enfrentar os desafios do excesso de telas.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:



Andréa Negreiros iniciou a entrevista explicando o conceito científico do custo de troca de tarefa (task switching), revelando que o hábito de interromper uma atividade complexa para checar mensagens rápidas gera um enorme desperdício de energia mental.

“Existe um processo chamado task switching, que é o custo de troca de tarefa. Quando estamos fazendo uma atividade mais complexa e paramos para ler uma mensagem ou olhar o Instagram, quebramos aquele processo. Depois, o cérebro gasta mais energia para retomar a atividade anterior.” Andréa Negreiros, neuropsicopedagoga

A especialista fez um alerta fundamental sobre as consequências dessa dispersão constante, lembrando que a atenção funciona como o filtro de entrada para tudo aquilo que nosso cérebro precisa registrar e reter no dia a dia.

“Essa quebra e fragmentação da atenção traz prejuízos ao cérebro. A atenção é a porta de entrada da memória. Quando ela é interrompida e temos dificuldade para retomá-la, podemos não memorizar ou aprender corretamente. É aí que surgem os erros.”

Desmistificando a ideia de que a dependência digital e o déficit de atenção afetam apenas crianças e jovens, a neuropsicopedagoga revelou que até mesmo as gerações mais velhas estão abandonando hábitos de leitura saudáveis em prol das redes sociais.

“Uma das perguntas que faço é: quantos livros você está lendo? Um idoso me disse que antigamente lia, mas hoje passa o tempo no WhatsApp e no Instagram. Então, esse problema não atinge apenas os mais jovens. A gente percebe que os idosos também estão sendo afetados.”

Por fim, Andréa Negreiros defendeu que as pessoas precisam reassumir as rédeas de suas vidas e rotinas, estabelecendo limites rígidos com as ferramentas digitais para evitar o adoecimento mental coletivo.

“A gente precisa entender que somos nós que devemos estar no controle. Não podemos simplesmente ser manipulados pela tecnologia. Ela é importantíssima, mas precisamos ter sabedoria para saber como utilizá-la.”

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