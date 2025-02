A- A+

SHOW DJ Dolores comanda ensaio aberto no Paço do Frevo O show é gratuito e acontece no sábado (22), a partir das 16h, com participações especiais

DJ Dolores, um dos principais nomes da música eletrônica no Brasil, comanda ensaio aberto no sábado (22), a partir das 16h, em frente ao Paço do Frevo, na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife. O ensaio aberto faz parte da programação gratuita para os foliões, promovidas pelo Paço do Frevo, e conta com shows realizados em palco montado na área externa do museu.

O ensaio aberto comandado pelo DJ Dolores faz parte do seu projeto ‘O Enigma do Frevo’, selecionado para a 20ª edição do Rumos Itaú Cultural 2023-2024, com produção de Trícia Mota (Estúdio Pata). Além do ensaio, o projeto conta com uma websérie de oito episódios que investiga as origens do frevo e aponta caminhos para o futuro do ritmo, reconhecido como Patrimônio Imaterial da Humanidade e estão disponíveis no canal do YouTube do DJ Dolores.

Em entrevista concedida à âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, e ao jornalista de Cultura da Folha de Pernambuco, Léo Vila Nova, o DJ Dolores, nome artístico de Helder Aragão, falou sobre os convidados especiais do evento deste sábado (20): Fláira Ferro, Laís Senna, Jorge Riba, Nêgo Freeza, Caetana e Ylana, acompanhados por uma banda formada por Néris Rodrigues, Getúlio Araújo, Parrô Mello, Uka e Alex Santana.

A proposta deste ensaio aberto é proporcionar ao público uma experiência envolvente, onde o frevo tradicional se encontra com experimentações sonoras e influências eletrônicas.

“O frevo, como disse Henrique Albino, é infinito, ou seja, um gênero capaz de absorver outros estilos musicais por sua estrutura aberta e generosa. O ensaio, assim como o álbum, vai refletir exatamente essa ideia de expandir o frevo ao seu limite, do acústico ao eletrônico mais pesado", ressalta DJ Dolores.

No repertório do ensaio aberto estarão músicas dos artistas convidados e faixas inéditas do álbum ‘O Enigma do Frevo’, que será lançado após o Carnaval, além dos clássicos frevos pernambucanos em releituras.

DJ Dolores, nome artístico de Helder Aragão, é músico, produtor e designer gráfico. Natural de Sergipe, foi um dos grandes nomes do movimento Manguebeat.

O evento deste sábado é gratuito. Mais informações sobre o ‘Enigma do Frevo” é só acessar o site

Serviço

DJ Dolores comanda ensaio aberto

Sábado (22)

16h

Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n

Evento gratuito

